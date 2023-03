El Festival de Cine de Málaga selecciona 21 producciones vascas, 14 de ellas dirigidas por mujeres

BILBAO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Málaga, y Mafiz, su apartado de industria, que se celebrará desde este viernes y hasta el 19 de marzo, han seleccionado un total de 21 trabajos elaborados por cineastas y productoras vascas para participar en las diferentes secciones que los conforman, de los que 14 han sido dirigidos por directoras.

Según ha informado Zineuskadi, en la Sección Oficial se proyectará la recientemente estrenada '20.000 especies de abejas', de Estibaliz Urresola Solaguren. Éste será el estreno estatal del film, tras su participación en la Berlinale, donde recibió una gran acogida por parte de crítica y público, e su protagonista, Sofía Otero, fue galardonada con el Oso de Plata por su magnífica interpretación.

También competirán por hacerse con alguna de las Biznagas las películas 'Upon Entry', de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vasquez, un drama y thriller psicológico que vivió su premiere en el festival Tallin Black Nights Film Festival; 'Una vida no tan simple', de Félix Viscarret, que narra la historia de un padre al que le cuesta compaginar la crianza de sus hijos con el desarrollo de la vida adulta; y 'Las buenas compañías', de la directora Sílvia Munt, la historia de una joven de 16 años que se adentra en la lucha por visibilizar el feminismo en la década de los 70.

Además, en la Sección Oficial dedicada a los Cortometrajes se podrá disfrutar con 'La concha', de Leire Apellaniz. Se trata del primer cortometraje de ficción rodado en Euskadi que ha obtenido el sello Albert de sostenibilidad, y narra la evolución de una madre joven que lucha por mantener su alegría y dignidad mientras ve cómo todo a su alrededor se desmorona.

También se proyectarán 'Hormak', de Mikel Uralde, que ya participó en la última edición de ZINEBI; y 'Cuerdas', también de Estibaliz Urresola Solaguren, un trabajo que estuvo nominado al Premio Goya a Mejor Cortometraje de Ficción y que ha recibido importantes galardones a nivel tanto nacional como internacional.

Por otro lado, la Sección Oficial de Animazine proyectará el cortometraje que aborda problemáticas sociales relacionadas con la mujer como el cuerpo, la igualdad o el género, titulado 'Txotxongiloa', de Sonia Estévez.

Por su parte, en Cinema Cocina se proyectará 'Itsasoak pizten gaitu', de Beñat Gereka, un documental que analiza la relación que tiene Getaria con el mar.

También habrá representación vasca en la sección 'Afirmando los derechos de las mujeres', donde se podrá ver el último trabajo de Alejandra Bueno de Santiago, 'Ezohikoak', "una historia de reflexión y empoderamiento y una propuesta para legitimar a las madres, mujeres y familias diversas e imperfectas", han destacado desde Zinesuskadi.

Por último, Cineforum acogerá la proyección de 'El hotel de los líos.

García García 2', de Ana Murugarren, la segunda parte de 'García y García', que muestra las nuevas aventuras de los dos Javier García.

MAFIZ

En cuanto a MAFIZ, la zona de Industria del Festival de Málaga, en el

apartado Regional Hub de Spanish Screenings se mostrarán 'Cabeza y corazón', de Ainhoa Andraka y Zuri Goikoetxea, un film que acompaña a la Selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas durante el preolímpico; y 'Tetuán', de Iratxe Fresneda, estrenado de forma conjunta en la anterior edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón y en ZINEBI.

Dentro de Neo Screenings habrá dos proyecciones vascas: 'La quietud en la tormenta', la ópera prima de Alberto Gastesi, que explora la historia de amor de dos personas cuyas vidas, en otras circunstancias, pudieron haber tomado caminos diferentes; y 'My Way Out', un documental de Izaskun Arandia sobre el club londinense transgénero The way.

Del mismo modo, dentro de los Málaga Short Corners se podrá disfrutar con el corto 'Malkoak', de Sonia Estévez, en el que la artista gasteiztarra defiende el llorar, tratando de poner en entredicho la visión negativa que se asocia con el llanto.

Dentro de los Spanish Screenings y, más concretamente, del WIP del Animation Day se podrá conocer el último proyecto que está desarrollando la directora donostiarra Isabel Herguera, que tiene como título 'El sueño de la Sultana' y que aterrizará en Málaga tras haber participado en diferentes WIPs internacionales, donde incluso ha logrado varios reconocimientos.

También dentro del Animation Day, en el Market Screening, se podrá ver 'Los demonios de Barro', de Nuno Beato, un film que estuvo nominado al Premio Goya a Mejor Película de Animación.

La sección Next From Spain contará con el último trabajo de Nagore Eceiza, 'If You Wish To Make An Apple Pie', que participó en el Foro de Coproducción de Documentales Lau Haizetara durante la última edición del Festival de San Sebastián; y el "road-trip con temática de género" 'Caigan las rosas blancas', de Albertina Carri.

Por último, en el apartado Málaga Work In Progress España participará de Víctor Iriarte con su proyecto 'Sobre todo de noche', que cuenta el encuentro de dos mujeres de cincuenta años a orillas de río Duero.

Como es habitual, la firma Basque Audiovisual volverá a estar presente en el mercado con un stand donde ofrecerá información sobre las últimas novedades del sector audiovisual vasco.

Además, como ocurre en cada festival al que acude, se volverá a presentar una versión online actualizada del catálogo, que estará disponible también en la página web www.basqueaudiovisual.eus.