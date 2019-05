El festival 'Sail in' recalará el lunes y martes en San Sebastián con una muestra de trabajos de sus ediciones

Publicado 10/05/2019 18:33:41 CET

SAN SEBASTIÁN, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El festival de cultura de navegación a vela 'Sail in' de Bilbao recalará el próximo lunes y martes en el teatro Principal de San Sebastián, con una muestra de trabajos proyectados en sus ediciones.

En un comunicado, los organizadores han informado de que las entradas a las proyecciones de este 'Sail in Tour' tendrán un coste de 6 euros. El lunes, a las 19.30 horas, se proyectará 'From Timber to Tide' (2015) de Reino Unido y 'Vixen's Voyage' (2015) de Nicole Halabisky.

También podrán verse 'La Course de leur vie '(2018) de Maéva Bardy 1080 Media TV y 'Maiden' (2018) de Alex Holmes. El martes a la misma hora se proyectarán 'Gyrecraft' (2015) de Petr Krejcí, 'Disko' (2018) de Dominique Joyce, 'Esprit flottant' (2018) de Stanislas Thuret, 'Didac Costa' (2018) de Guille Cascante, 'Another Day-Team Brunel' de (2018) Arno Stols y 'The Weekend Sailor' (2016) de Bernardo Arsuaga.