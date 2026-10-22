Los filmes 'Salitre' y 'Pinocho desatado' abrirán y cerrarán la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián

Fotograma de la película Pinocho desatado. - DK

SAN SEBASTIÁN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La producción vasca 'Salitre' de Norma Vila inaugurará el viernes 30 de octubre la 37 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián mientras que el filme británico 'Pinocho desatado' de Rhys Frake-Waterfield la cerrará el 6 de noviembre. En total se proyectarán 32 largometrajes, 33 cortos y seis capítulos de televisión.

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, la edil delegada de Gobernanza Abierta y Cultura de San Sebastián, Ana López Loyarte, el director foral de Promoción Cultural de Gipuzkoa, Isaac Palencia, y el responsable de la programación de cine de Donostia Kultura, Josemi Beltrán, han presentado esta edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián que inaugurará 'Salitre' en el Teatro Principal.

El festival proyectará títulos como 'Bloody Tennis' (2026), de Nikias Chryssos, 'Crawlers' (2026), dirigida por Ángel Gómez Hernández, la indonesia 'Ghost in the Cell' (2026) o la francesa 'Sanguine' (2026). En total se proyectarán en total 32 largometrajes, 33 cortos y seis capítulos de televisión.

Además, la tercera edición de Animedon, sección paralela dedicada al cine de animación japonés, volverá al Teatro Victoria Eugenia, donde se desarrollará la mayor parte de su programación. Se proyectarán tres largometrajes y una sesión familiar, 'Nire izena da Shin chan', en la que se proyectarán tres capítulos históricos de la serie y se homenajeará a la dobladora Nekane Sarobe, voz de Shin chan en más de 500 capítulos emitidos en EITB.

Animedon también incluirá este año la exposición 'Hyakki yagyo: El desfile nocturno de los cien demonios' (Fuego Fatuo Art) y la emisión en directo del podcast 'Flop Kultura: Maritxuetik Songokura gure identitatea sortzen'. También habrá un foco especial al cine de Hong Kong con la proyección de dos títulos actuales en el Principal, 'Back to the Past' y 'Ultimate Revenge', ambas de 2025, y de dos clásicos del género en Tabakalera, 'The Black Magic with Buddha' (1983) y 'Hard Boiled' (1992).

El Teatro Principal será la sede central del certamen, en la que se proyectará completa la sección oficial de largometrajes de la Semana, compuesta por 20 títulos. Por su parte, el Teatro Victoria Eugenia albergará las sesiones cinematográficas de Animedon, el maratón de cortometrajes vascos, patrocinado por EITB, y el preestreno de la serie Izaki pixkat gardenak, de la que se proyectarán tres capítulos antes de su emisión en EITB.

Este año en Tabakalera también se programará 'El cebo' (1958), clásico del cine fantástico español dirigido por Ladislao Vajda, en colaboración con Filmoteca Vasca. Por otra parte, este sábado Bang! Bang! presentará en el Principal su habitual sesión doble en colaboración con la Semana, que abre su programación anual, y en la que se podrán ver 'Matrix' (1999) y '[REC]' (2007).

Otras tres exposiciones completarán las propuestas expositivas de la Semana: 'Gabinete de curiosidades, monstruos y máquinas' (Conflictivos Productions) en Okendo, 'Homenaje a Mai Egurza' (Euskadi Fantastikoa 22) en la Biblioteca Central y 'La metamorfosis de Kafka, por Stéphane Levallois' en el CBA de Irun. Se suma la 11 edición de la clásica Guerra de Fanzines y diversas charlas y encuentros.

Asimismo, el sábado 31 de octubre la jornada 'La leyenda de la trainera vampiro' ofrecerá talleres familiares, maquillaje, un desfile kalejira de ballena-fantasma, entre otras actividades con motivo de la Gau Beltza.

VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS

La venta de abonos comenzará este viernes a las nueve de la mañana en la taquilla del Teatro Principal. El lunes 26 se venderán las entradas sueltas a partir de las 11.00 horas en las taquillas de los teatros Principal y Victoria Eugenia y en la web.