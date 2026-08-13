El Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival de San Sebastián presentará proyectos de nueve países - SSIFF

SAN SEBASTIÁN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival de San Sebastián, que alcanza su decimoquinta edición, presentará los nuevos proyectos de Ignacio Acconcia, Selma Cervantes, Nelson Carlo de los Santos Arias, Rachel Daisy Ellis, Giorgio Giampà, Tana Gilbert, Santiago Loza, Matías Mariani, Ernesto Martínez Bucio, Celina Murga, Christopher Murray, Ingrid Pokropek, Mariana Rondón, Felipe Solari Yrigoyen y Azul Vanni Núñez, procedentes de nueve países.

El evento se celebrará del 21 al 23 de septiembre y los proyectos serán presentados por sus representantes a potenciales socios para completar la financiación y mejorar el acceso a mercados internacionales. Con motivo del 15 aniversario, el Premio al mejor proyecto incrementa su dotación a 30.000 euros.

Desde el certamen donostiarra han detallado que ocho de las propuestas serán las primeras o segundas películas de sus directores: 'Cara sucia' de Ignacio Acconcia, 'El último sonidero' de Selma Cervantes, 'El último crucero' de Rachel Daisy Ellis, 'Isabel Hernández' de Giorgio Giampà, 'Este es el recuerdo que me gustaría tener de mamá' de Ernesto Martínez Bucio -alumnus de Elías Querejeta Zine Eskola y ganador del Premio a la mejor película de la sección Perspective de la Berlinale en 2025 con 'El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)'-, 'Las ilusiones' de Ingride Pokropek, 'Los inexpertos' de Felipe Solari Yrigoyen y 'La revolución de las sirenas modernas' de Azul Vanni Núñez.

Asimismo, el Foro será el marco para dar a conocer los nuevos proyectos de cineastas que ya han competido en el Festival: 'Diario inconsciente', de Santiago Loza, cuya última participación fue con 'Amigas en un camino de campo' (Zabaltegi-Tabakalera, 2022); 'Piedras gigantes' de Christopher Murray tras presentar 'El Cristo ciego' (Horizontes Latinos, 2016); o 'Los ensayos' de Celina Murga, que visitó por última vez San Sebastián con 'El aroma del pasto recién cortado' (Horizontes Latinos, 2024).

También estarán 'Te vienen a quitar tus congos' de Nelson Carlo de los Santos Arias, ganador del Oso de Plata al mejor director en Berlín con 'Pepe' (Zabaltegi-Tabakalera, 2024); y 'Buscando a Sam' de Mariana Rondón, Concha de Oro a la mejor película en 2013 por 'Pelo malo'.

Completan la selección las nuevas propuestas de directoras y directores que participan en San Sebastián por primera vez: 'Mamá ceniza', de Tana Gilbert, que con 'Malqueridas' (2023) se alzó con el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Venecia; y 'O estranho menino' de Matias Mariani, seleccionado en Berlinale Panorama 2020 con 'Cidade Pássaro'.

230 PROYECTOS

Desde su creación en 2012, el Foro ha seleccionado 230 proyectos, de los cuales 125 han sido completados y estrenados comercialmente en festivales como Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Locarno o San Sebastián.

Así, 'Narciso', de Marcelo Martinessi, ganó el Premio FIPRESCI de Berlinale Panorama 2026 y ha sido seleccionada en Horizontes Latinos; 'Seis meses en el edificio rosa con azul', de Bruno Santamaría, también estará en Horizontes Latinos tras su participación en la Semaine de la Critique del Festival de Cannes este año; y 'El mensaje', de Iván Fund, se alzó con el Oso de Plata Premio del Jurado en la Berlinale 2025.

Asimismo, en 2025 participaron en Sección Oficial - Proyección Especial 'Karmele', de Asier Altuna; en Horizontes Latinos 'Cuerpo Celeste', de Nayra Ilic García; y 'Un cabo suelto', de Daniel Hendler; y en Zabaltegi-Tabakalera 'Kota' de György Pálfi.