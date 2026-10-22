El fotógrafo de Magnum Alex Majoli recibirá el Premio Basque Dok Saria 2026 en Bilbao

Fotografía de Alex Majoli - BASQUE DOK

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo italiano Alex Majoli, miembro de la agencia Magnum Photos, recibirá el Premio Basque Dok Saria 2026, un reconocimiento a su trayectoria artística y profesional y a su contribución al desarrollo de nuevos lenguajes dentro de la fotografía documental, según ha informado la EHU.

La entrega tendrá lugar el sábado, 31 de octubre, a las 12.00 horas en Bizkaia Aretoa, en el marco de la séptima edición del festival, organizado por la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU). Majoli ofrecerá, además, una conferencia en la que compartirá su experiencia y su particular manera de entender la fotografía y la representación de la realidad.

Con este reconocimiento, Basque Dok Festival distingue a uno de los autores internacionales que han contribuido a "ampliar los límites de la fotografía documental, estableciendo nuevas relaciones entre realidad, representación y creación artística", según ha indicado la EHU.

Nacido en Rávena (Italia) en 1971, Alex Majoli inició su trayectoria fotográfica documentando el cierre del hospital psiquiátrico de la isla griega de Leros, un trabajo que dio origen a su primer libro y que marcó el comienzo de una carrera vinculada a la exploración de la condición humana.

Se incorporó a Magnum Photos en 1996 y se convirtió en miembro de pleno derecho en 2001. Durante tres décadas ha desarrollado proyectos fotográficos en distintos lugares del mundo, abordando cuestiones relacionadas con los conflictos, la identidad, las estructuras sociales y el comportamiento humano.

Su obra se caracteriza por una aproximación singular a la fotografía documental. A través de una utilización expresiva de la luz y una puesta en escena que remite al lenguaje teatral, Majoli cuestiona los límites entre realidad y ficción, entre el acontecimiento y su representación.

Esta investigación alcanza una de sus expresiones más reconocidas en 'Scene', un proyecto de largo recorrido en el que situaciones cotidianas, acontecimientos sociales y conflictos se convierten en escenarios donde las personas aparecen como protagonistas de su propia representación.

Sus fotografías forman parte de colecciones de instituciones internacionales como el International Center of Photography de Nueva York y el Museum of Fine Arts de Houston. A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como la beca Guggenheim y el ICP Infinity Award, además de publicar numerosos libros, entre ellos Andante, Scene y Opera Aperta.

404 IMAGES NOT FOUND

Basque Dok Festival celebrará su séptima edición del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2026 bajo el lema '404 IMAGES NOT FOUND', una propuesta que, según han explicado los organizadores, "parte de una contradicción de nuestro tiempo: nunca se han producido y compartido tantas imágenes y, sin embargo, muchas desaparecen, se vuelven inaccesibles o se pierden entre la acumulación constante de información visual".

A partir de esta reflexión, el festival plantea preguntas sobre la memoria, los archivos, la circulación de las fotografías y nuestra relación con aquello que vemos. El programa combina aproximaciones documentales, narrativas y experimentales, manteniendo el carácter cercano del festival y favoreciendo el encuentro directo entre artistas, profesionales, alumnado universitario y ciudadanía.

PROGRAMACIÓN INTERNACIONAL

Entre las figuras invitadas destaca Erik Kessels, artista y comisario neerlandés reconocido por sus investigaciones sobre el archivo fotográfico, la apropiación de imágenes y los errores de la cultura visual. Kessels ofrecerá conferencias y desarrollará un taller en BilbaoArte para experimentar con las posibilidades creativas de las imágenes existentes.

También participarán Matthew Genitempo, fotógrafo estadounidense cuya obra explora el paisaje, el aislamiento y las comunidades humanas; Julia Mejnertsen, fotógrafa danesa que investiga las relaciones entre naturaleza, identidad y poder; y Ebrahim Alipoor, fotógrafo documental kurdo reconocido en el World Press Photo 2025.

El programa contará igualmente con Ofelia de Pablo, Javier Zurita, Ana Palacios, Clara Oriol, Marta González, Leila Forés, Juanan Requena, Markel Redondo y Jose Muniain, además de diferentes proyectos colectivos y propuestas procedentes del ámbito formativo y audiovisual.

Las conferencias, presentaciones, talleres, conversaciones, revisiones de portfolios y actividades vinculadas al fotolibro y al audiovisual conformarán una programación distribuida a lo largo de toda la semana.

EXPOSICIONES

Uno de los proyectos centrales de esta edición será Goals for Hope, de los documentalistas Ofelia de Pablo y Javier Zurita, una propuesta que une fotografía documental, deporte y reflexión social. La exposición podrá visitarse del 27 de octubre al 16 de noviembre.

El proyecto contará con la participación de Athletic Club Fundazioa y la colaboración de Fundación BBK, incorporando al festival un espacio de diálogo entre cultura visual, deporte y transformación social. La exposición da protagonismo a las experiencias y miradas de jóvenes de diferentes orígenes vinculadas al proyecto Bakuva, abordando cuestiones como la identidad, las raíces, la convivencia y las oportunidades de futuro.

Por su parte, la fotógrafa y artista visual Marta González presentará en Blackkamera la exposición 'La Ira', cuya inauguración tendrá lugar el 31 de octubre. Su trabajo utiliza la fotografía y otros recursos visuales para abordar cuestiones relacionadas con la experiencia personal, la identidad, el feminismo y las estructuras de desigualdad, ampliando el espacio de reflexión del festival hacia nuevas formas de expresión artística.

CINCO SEDES

La programación se desarrollará en cinco sedes de Bilbao, Leioa y Donostia: Bizkaia Aretoa, San Telmo Museoa, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la EHU, BilbaoArte y Blackkamera.

San Telmo Museoa acogerá los días 27 y 28 de octubre diferentes actividades con Matthew Genitempo, entre ellas, revisiones de portfolios y una conferencia. Esta programación se organiza conjuntamente con el museo, reforzando la relación entre el festival, el fotolibro y la reflexión sobre la fotografía contemporánea.

BilbaoArte será otro de los espacios principales, con el taller de Erik Kessels, proyecciones y actividades vinculadas a la imagen expandida y el multimedia. Por su parte, Blackkamera acogerá encuentros, propuestas formativas y la exposición de Marta González, mientras que la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la EHU incorporará actividades dirigidas al ámbito universitario y profesional.

La séptima edición está organizada por la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) y cuenta con la colaboración de Kulturbegi y diferentes instituciones y entidades públicas y privadas, entre ellas BilbaoArte, San Telmo Museoa, Athletic Club Fundazioa, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Fundación BBK y Canon España.