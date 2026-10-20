Un frente frío dejará chubascos y bajarán las temperaturas, este miércoles en Euskadi

Archivo - Cielos con algunas nubes en Getxo (Bizkaia). - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en el País Vasco el paso de un frente frío dejará chubascos en la vertiente cantábrica.

De madrugada irá en aumento la nubosidad y por la mañana los cielos estarán ya cubiertos en la mitad norte. Los chubascos se esperan principalmente durante la mañana y horas centrales, tendiendo a remitir por la tarde-noche.

El viento se fijará del noroeste a primeras horas y durante el paso del frente soplará con algo de intensidad, notándose sobre todo en puntos del litoral.

Las temperaturas máximas tenderán a bajar y rondarán los 14º C en el interior y los 17 ºC en el litoral, mientras que las mínimas oscilarán entre los 6 ºC en el interior y los 12 ºC en la costa.