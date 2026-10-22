Fundación MAGA de Muriel Wines gana el premio 'Best Of Wine Tourism Internacional'

Archivo - Fundación MAGA - CÁMARA DE COMERCIO DE ÁLAVA - Archivo

VITORIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Mundial de Grandes Capitales del Vino ha concedido el premio 'Best Of Wine Tourism Internacional 2027' a la Fundación MAGA de Muriel Wines, en la categoría de 'Prácticas Sostenibles de Enoturismo', un reconocimiento que distingue un proyecto que integra la solidaridad y la cooperación internacional en la experiencia enoturística.

La ceremonia de entrega tuvo lugar durante la cena de gala de la 26ª Conferencia Anual de Great Wine Capitals, celebrada en Napier, en la región de Hawke's Bay (Nueva Zelanda), bajo el lema 'A World of New'.

Este reconocimiento sitúa a la Fundación MAGA como referente internacional del enoturismo con impacto social, después de haber obtenido el pasado 8 de octubre, en la gala celebrada en Villa Lucía (Laguardia), el premio 'Best Of Wine Tourism 2027' en la misma categoría.

El jurado internacional ha valorado especialmente la capacidad del proyecto para llevar la sostenibilidad más allá de su dimensión ambiental, incorporando el compromiso social y la cooperación con comunidades vulnerables a la propia experiencia del visitante.

La Fundación MAGA es una iniciativa sin ánimo de lucro impulsada en 2009 por la familia Murúa Gangutia, con el objetivo de desarrollar proyectos de cooperación internacional dirigidos especialmente a mejorar las oportunidades educativas de la infancia en países en desarrollo.

La fundación nació como homenaje a la memoria de la madre de la familia, cuyo ejemplo inspiró un compromiso solidario que hoy se traduce en proyectos en Camboya, Sierra Leona y la República Democrática del Congo.

Su primera iniciativa se puso en marcha en Poipet (Camboya), donde continúa desarrollando programas educativos, entre ellos, la escuela de la aldea de Odam Chrey. En Sierra Leona impulsa el proyecto de formación en hostelería Casa Leone, cuya primera promoción de jóvenes finalizó sus estudios en mayo de 2026.

Fundación Maga es una iniciativa nacida en Álava, con sede en Elciego, que proyecta desde este territorio una vocación de cooperación y compromiso internacional.