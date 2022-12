Los Garbigunes de Bizkaia obtienen un 8,5 de nota media entre sus usuarios, por encima del 7,4 del promedio europeo

Entre sus puntos débiles se destaca su horario, los accesos en coche y que están poco señalizados

BILBAO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de los Garbigunes de Bizkaia puntúan con un 8,5 de media su experiencia con estas instalaciones de recogida de residuos, por encima del 7,4 de nota que arroja la media europea de valoración de estos servicios. Los aspectos más valorados son la actitud del personal y su limpieza y ubicación, mientras que entre los puntos débiles subrayan su horario, los accesos en coche y que están poco señalizados.

Estas son algunas de las principales conclusiones recogidas en un estudio sociológico realizado por Garbiker entre usuarios de los Garbigunes de Bizkaia.

El sondeo se llevó a cabo entre personas que acudieron a las instalaciones de recogida ubicadas en Basauri, Durango, Erandio, Gernika y Santurtzi los días 7, 8 y 9 de octubre de este año, a queienes se preguntó tanto por los puntos fuertes como por los débiles de este servicio foral.

El perfil medio de la persona usuaria de los Gabigunes es un hombre de entre 46 y 60 años y la frecuencia media de uso en el último año ha sido de ocho veces.

Los aspectos que superan la nota media obtenida en su conjunto han sido la amabilidad y predisposición del personal que trabaja en este servicio foral (9 puntos), la limpieza de las instalaciones y la ubicación del Garbigune (ambas con 8,7 puntos) y la colocación de los contenedores (8,6).

Los puntos fuertes que señalan estas personas son su ubicación (30,3%), el personal (20%), el servicio en su conjunto (15,3%), la accesibilidad (8,8%) y la variedad de residuos que pueden depositarse en estos puntos limpios (3,5%).

En cuanto a los puntos débiles, el 23% considera que no los tienen y otro 26,3% no sabe o no contesta a esta pregunta; pero quienes sí los encuentran citan como los principales el horario (12,3%), los accesos en coche (4,8%) y que se encuentran poco señalizados (4%).

VERTIDOS INCONTROLADOS

Este estudio sociológico también recoge que seis de cada diez personas que utilizan los Garbigunes aseguran que existen vertidos incontrolados que no van a estas instalaciones en su zona de influencia y enumeran como residuos más habituales en esos vertidos incontrolados los muebles (40%), escombros (18,8%), una suma de residuos (9,2%), electrodomésticos (5,4%) y colchones (4,2%).

Preguntadas por si les parecería adecuado que los residuos de mayor tamaño tuvieran que depositarse en un emplazamiento a mayor distancia si se pudieran depositar más cerca de su domicilio los de pequeño tamaño, la mayoría (59,5%) responde afirmativamente.

En cuanto al conocimiento de este tipo de instalaciones, la mayoría de personas usuarias las relacionan con la Diputación Foral de Bizkaia (43%) y la mayor parte de quienes han utilizado este servicio al menos tres veces en el último año aseguran que supieron de su existencia a través de un conocido, amigo o familiar.

Seis de cada diez personas encuestadas no conocen la existencia del servicio de Garbigune móvil (el 62,5%). Además, el 36,8% que sí lo conoce, concede a este servicio una nota de 8,42 puntos sobre 10.

Estas últimas personas, además, consideran en un 44,2% que la información sobre este servicio de garbigunes móviles es suficiente, pero un 42,9% asegura que no lo es. La frecuencia de uso de este servicio es mayoritariamente 'de vez en cuando' (82,3%).

Aunque los Garbigunes prestan servicio a comarcas enteras, del estudio realizado por Garbiker se desprende que en todos los casos analizados las personas usuarias procedentes de los municipios en los que se ubican sus instalaciones son más numerosas que las que llegan desde otras localidades.

PERFIL Y HÁBITOS DE USO

El perfil medio de quienes utilizan este servicio es un hombre de entre 46 y 60 años y que se desplaza una media de 3,9 kilómetros.

Se acercan a estas instalaciones preferentemente los sábados y los viernes y preguntados por la distancia que estarían dispuestos a recorrer para ir al Garbigune aseguran que no más de 9 kilómetros.

La mayoría de las personas encuestadas afirman que el responsable del reciclaje en el hogar es indistintamente cualquier miembro de la familia (57,6%), lo que quiere decir que comparten esa responsabilidad.

En cuanto al perfil del reciclador en el hogar, el 66,9% es hombre y su edad, como ocurre en el caso de los Garbigunes, también es mayoritariamente de entre 46 y 60 años (41%), mientras que otro 33,1% tiene entre 30 y 45 años.

Además, el 89,8% asegura que en su hogar reciclan todo lo posible y entre los residuos que más reciclan se encuentra el plástico (75,5%), el papel y cartón (63,3%), vidrio (54,3%), orgánico (22%), aceite de cocina (18,3%), pilas (12,3%) y pequeños aparatos eléctricos y electrónicos (8,3%). Asimismo, el 84,5% afirma que no genera o tiene algún tipo de residuo que no pueda reciclar.

La frecuencia con la que estas personas han acudido al Garbigune en el último año es de 8 veces por término medio, si bien la mayoría (el 49%) lo han utilizado entre una y tres veces.