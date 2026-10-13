Gehitu reúne en San Sebastián a activistas y profesionales para abordar el chemsex y la prostitución masculina

SAN SEBASTIÁN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gehitu, asociación de gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales del País Vasco, reunirá este jueves en su sede de San Sebastián a activistas y profesionales para abordar el chemsex y la prostitución masculina.

El encuentro reunirá diferentes perspectivas procedentes del activismo LGTBIQA+, el trabajo social y la respuesta comunitaria frente al VIH. Entre las personas participantes destaca la presencia de Iván Zaro, cofundador de Imaginamás, entidad con sede en Madrid dedicada, entre otros ámbitos, al trabajo con hombres que ejercen la prostitución.

Desde Gehitu han explicado que Zaro es activista LGTBIQA+ y trabajador social especializado en prostitución masculina, y cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la intervención social, el VIH, la salud sexual y el chemsex.

Zaro es además autor de 'La difícil vida fácil: doce testimonios sobre prostitución masculina', una obra que recoge las experiencias de doce hombres que ejercen o han ejercido la prostitución y que permite acercarse a esta realidad desde las propias voces de sus protagonistas.

Su trayectoria como autor y profesional le ha llevado a abordar especialmente cuestiones relacionadas con el VIH, el chemsex, la sexualidad y las realidades de los hombres que tienen sexo con hombres.

El coloquio pondrá el foco en dos fenómenos que, según Gehitu, "requieren ser abordados sin prejuicios ni estigmas y desde una perspectiva de salud, derechos y reducción de daños". El objetivo será generar un espacio de conversación sobre las experiencias y necesidades de las personas implicadas, así como sobre "los retos que plantea la intervención social y comunitaria".

La jornada incluirá también la proyección del capítulo 'Siempre que lo cuento', perteneciente a la serie 'Indetectables', una producción que aborda diferentes realidades relacionadas con el VIH, las infecciones de transmisión sexual y la diversidad sexual. La proyección servirá como punto de partida para profundizar posteriormente en el coloquio.

Junto a Iván Zaro participarán Joseba Errekalde (Harribeltza), Julen Zabala (EHGAM) y Emilio Monedero (Gehitu), aportando diferentes miradas desde el trabajo comunitario, el activismo y la prevención y atención relacionadas con el VIH y la salud sexual.

Desde Gehitu se subraya la importancia de "crear espacios seguros para hablar abiertamente sobre sexualidad, consumo de sustancias, prostitución, VIH y chemsex, especialmente ante realidades que continúan rodeadas de estigma" y que, precisamente por ello, pueden "dificultar el acceso a la información, la prevención y los recursos de apoyo".