Getxo colocará vallas y señalética en los accesos peatonales a las playas de Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga y Azkorri

El Ayuntamiento controlará el acceso a los arenales del municipio a fin de no superar el aforo que posibilite la seguridad de las personas

BILBAO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getxo controlará a partir de este viernes el acceso a las playas del municipio hasta el 15 de junio, fecha en la que comenzará la temporada decretada por la Diputación Foral, a fin de no superar el aforo que posibilite la seguridad de las personas asistentes a las mismas.

Según ha informado el Consistorio, colocará vallas y señalética en los accesos peatonales a las playas de Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga y Azkorri/Gorrondatxe, para regular las entradas y las direcciones de paso en los caminos, con el objetivo de evitar aglomeraciones y facilitar el paso de las personas.

Las señales indicarán las vías de entrada y salida a los arenales, y si en algún momento se viera que el aforo máximo de seguridad pueda ser superado, se cerrará el acceso a las playas. La policía local cuidará que las jornadas transcurran según los criterios acordados.

En cuanto al acceso rodado a la Playa de Ereaga, de viernes a domingo, se cerrará desde la rotonda de Punta Begoña de 11.30 a 13.30 y de 15.00 a 20.00 horas, para evitar aglomeraciones de vehículos.

Se permitirá el paso de coches autorizados (residentes, clientela de hoteles) y se abrirá al mediodía para facilitar el acceso a los establecimientos hosteleros.

Asimismo, se cortará al tráfico el carril de retorno entre las rotondas de Punta Begoña y de Igeretxe/Txomintxu, para ampliar el espacio a disposición de las personas viandantes, que tendrá salida por Bajada de Ereaga.

Las medidas establecidas podrán variar en función del desarrollo de las jornadas, siempre con el objetivo de cuidar de la salud de las personas. Asimismo, las medidas podrán ajustarse los siguientes fines de semana en función de los resultados obtenidos y de las previsiones de tiempo.

RECOMENDACIONES

El Ayuntamiento ha solicitado que se sigan las recomendaciones adoptadas en el marco general de uso acordado por la Diputación y ayuntamientos. Según dicho marco, no se permitirá la práctica del deporte (palas, fútbol, voleibol...) en la arena, para poder garantizar la distancia de seguridad marcada por las autoridades sanitarias; se recomienda no permanecer más de tres horas, para que pueda entrar el mayor número de personas posible; se recomienda no portar sombrillas y sillas; y se debe hacer caso a las indicaciones de ocupación.

Los grupos deben ser de 15 personas como máximo. Las personas de los grupos que no pertenezcan a la misma unidad convivencial deben portar mascarillas o mantener la distancia de seguridad.

Además, las personas en los paseos y accesos que vean que no es posible guardar la distancia de seguridad, deben llevar la mascarilla puesta. Dadas las previsiones de asistencia, se recomienda acceder andando, en bicicleta, patinete, etc., evitando usar el vehículo privado.