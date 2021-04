Los gimnasios de Bizkaia recurren ante el TSJPV el cierre de los vestuarios en municipios en 'zona roja'

Piden medidas "cautelarísimas" ante una decisión que "genera agravio comparativo" y no responde a "un criterio de salud"

BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vizcaína de Empresarios de Actividades Físicas-AVEAF, que agrupa a gran parte de los gimnasios de Bizkaia, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la decisión de cerrar los vestuarios y duchas de sus instalaciones en los municipios que superan la tasa de incidencia acumulada de 400 casos por cada 100.000 habitante, incluida en el decreto del Lehendakari. En su recurso, AVEAF pide "medidas cautelarísimas" ante una decisión que "genera agravio comparativo" y no responde a "un criterio de salud".

En un comunicado, AVEAF asegura que ha recurrido a la justicia para reclamar la modificación y suspensión de esta norma, que obliga a los gimnasios a cerrar los vestuarios y duchas de sus instalaciones, por entender que esta medida "no responde a un criterio estricto de salud y genera un agravio comparativo entre los distintos tipos de instalaciones, en función de si disponen o no de piscina, y entre las propias personas usuarias, en función de si utilizan o no dicha instalación".

La asociación asegura que no es "comprensible" que, "a pesar de las medidas que adoptan sus centros en estos espacios, con duchas individuales, aforos controlados, ventilaciones, constantes renovaciones de aire y uso obligatorio de las mascarillas, salvo el momento de las ducha", esta medida pueda ser adoptada "bajo un criterio estricto de salud".

"Los empresarios de estos establecimientos no entienden la decisión de permitir el uso de los vestuarios y duchas para las personas que utilizan las piscinas, en detrimento de quienes realizan otras actividades, cuando las medidas de seguridad son iguales para ambos perfiles de usuario", ha señalado.

AGRAVIO COMPARATIVO

A juicio de AVEAF, esta medida "genera agravio comparativo" y no responde a "un criterio de salud", por lo que ha recurrido esta decisión del Gobierno Vasco ante el TSJPV y ha solicitado "medidas cautelarísimas, que les permitan disponer de los vestuarios como hasta ahora".

"Es decir, con duchas individuales, aforos al 35%, renovación y ventilación constante de aire y mascarillas obligatorias, salvo en los momentos de la ducha", ha concluido.