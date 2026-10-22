Gobierno Vasco activará este viernes en Euskadi la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación

Archivo - Oleaje en la playa de Ondarreta - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco activará este viernes, 23 de octubre, entre las 12.00 y las 21.00 horas, la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas ante el empeoramiento significativo del estado de la mar previsto a lo largo de la jornada.

Asimismo, se activarán diversos avisos amarillos por riesgo marítimo-costero para la navegación, por proyecciones de agua y salpicaduras y por impacto en costa, coincidiendo este último con la pleamar de la tarde.

Según Euskalmet, durante la jornada de este viernes el viento del oeste-suroeste soplará con intensidad, con rachas fuertes y muy fuertes en zonas expuestas, especialmente en el litoral. A lo largo de la mañana irá girando a oeste-noroeste, manteniendo su intensidad hasta perder fuerza progresivamente durante la tarde-noche. Esta situación provocará un empeoramiento significativo del estado de la mar.

Durante la madrugada, la altura de ola significante irá aumentando hasta superar los 3,5 metros y rondará los 5 metros hacia el mediodía. Además, el viento del oeste-noroeste podría dejar rachas de entre 80 y 100 km/h durante la primera mitad del día en las zonas más expuestas del litoral.

A partir del mediodía, la altura de ola significante podría superar los 5 metros, con mar de fondo del noroeste que levantará olas de entre 4 y 5 metros y periodos de 14-15 segundos. El viento de componente oeste alcanzará fuerza 6, disminuyendo a fuerza 5-6 a lo largo de la tarde.

Además del temporal marítimo, el viernes se esperan intervalos nubosos, con cielos muy nubosos por momentos en la vertiente cantábrica, donde se producirán precipitaciones débiles ocasionales, localmente moderadas, especialmente en el litoral y durante la tarde.

Asimismo, se activarán avisos amarillos por proyecciones de agua y salpicaduras, entre las 12.00 y las 21.00 horas, y por impacto en costa, entre las 15.00 y las 17.00 horas, coincidiendo este último con la pleamar prevista para las 15.40 horas y olas de entre 5 y 5,5 metros de altura significante. A partir de las 21.00 horas, el oleaje irá perdiendo intensidad hasta situarse en torno a los 4 metris a últimas horas del viernes.

Durante la madrugada del sábado, día 24, se mantendrá activo el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación hasta las 9.00 horas, aunque el oleaje y el viento irán perdiendo intensidad a lo largo de la mañana, al igual que las precipitaciones previstas en la vertiente cantábrica.

Se recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos a través de la página web de Euskalmet y de su perfil oficial en la red social X, además de inscribirse al servicio de avisos a la carta que ofrece Euskalmet.

RECOMENDACIONES

Con motivo de la activación de la alerta naranja por riesgo marítimo-costero, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco recuerda a la población la importancia de extremar las precauciones en las zonas costeras y seguir las recomendaciones de seguridad.

Se aconseja evitar el baño y cualquier actividad acuática o subacuática, así como el uso de embarcaciones, revisando, en todo caso, sus amarras. Asimismo, se recomienda no acceder a zonas potencialmente peligrosas, alejarse de rompientes, espigones, muelles, paseos marítimos y acantilados, y evitar la circulación por carreteras próximas a la línea de costa.

En caso de caída al mar o de arrastre por el oleaje, es importante mantener la calma, alejarse de las zonas de rompiente y no nadar a contracorriente, solicitando auxilio y esperando la llegada de los servicios de rescate. Ante cualquier situación de emergencia, se insta a la ciudadanía a llamar inmediatamente al 112.