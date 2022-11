Gobierno Vasco cree que las afirmaciones de Barrionuevo "humillan a las víctimas" y recuerdan a quienes justifican a ETA

Zupiria subraya que cuando la violencia es fomentada desde el Estado, además de inaceptable es "injusta, ilegal, ilegítima"

BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha asegurado que las declaraciones del exministro del Interior José Barrionuevo "humillan a las víctimas" y ha reconocido que cuando las escuchó "recordaba a aquellos que en esos mismos términos justifican la violencia de ETA".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Zupiria ha analizado la entrevista concedida por el exministro del Interior José Barrionuevo a El País, en la que, entre otras cuestiones, se refiere al intento de detención del miembro de ETA Larretxea Goñi en territorio francés y reconoce que ordenó "liberar a Segundo Marey" tras su secuestro.

A su juicio, si "nos ponemos en el pellejo de las víctimas" de la violencia del GAL y del Estado y se escucha a un exministro del Interior expresarse de esta manera, solo se puede sentir "humillación".

"Las víctimas están siendo humilladas con esas declaraciones, con el tono y con todo lo que supone. El señor Barrionuevo está dando a entender que eran conocedores de la existencia de violencia terrorista de Estado; que solo reaccionaron ante ella cuando el Gobierno francés les apretó y da a entender un comportamiento inadecuado de la Policía", ha denunciado.

En este sentido, ha afirmado que cuando desde las instituciones vascas se refieren a "otras violencias", exigen "reparación, justicia, verdad y solidaridad con las víctimas". "Toda expresión violenta en un sistema democrático es inaceptable. Cuando esa violencia es fomentada desde el Estado, además es injusta, ilegal, ilegítima", ha zanjado.

Cuestionado por si se trata de la posición del gobierno de coalición, integrado por PNV y PSE, Zupiria ha afirmado que la coalición se sustenta en un acuerdo que es "claro en las referencias sobre recuperar la memoria, la verdad y ser solidario con las víctimas". "Y hace referencia expresa además a las víctimas de ETA, GAL y de la violencia de Estado sin equipararlas en ningún caso", ha añadido.

"NINGUNA GUERRA"

Asimismo, ha reconocido que cuando escuchó al exministro Barrionuevo hablar "recordaba a aquellos que en esos mismos términos justifican la violencia de ETA".

"Nuestra generación no ha conocido ninguna guerra. Ha conocido una violencia ilegítima de ETA que ha causado mucho terror y una violencia del Estado que no ha hecho más que empeorar las cosas", ha denunciado.

Por otro lado, ha considerado que ante estas declaraciones "todos debemos decir algo" y ha valorado las afirmaciones, "con mucha claridad y contundencia", de la diputada foral socialista Rafaela Romero contra lo expresado por Barrionuevo.

"No sé si Pedro Sánchez debiera pronunciarse, no me corresponde a mí decir eso.... Somos muchos los apelados, especialmente quienes tenemos responsabilidades de gobierno", ha añadido.

Por último, ha sostenido que "desgraciadamente "nos está costando mucho hacer las paces con nuestro pasado y ha advertido que existe un reto como sociedad que es el de "mirar atrás, buscar la verdad, la reparación, la justicia y ser solidarios con quienes han sufrido".