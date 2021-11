Gobierno Vasco cree que habrá "un salto cualitativo y cuantitativo importante" cuando se vacune a menores de 12 años

Dice que el 'pasaporte covid' hubiera motivado a los no vacunados y pide a Gobierno central "medidas claras" que faciliten gestionar la pandemia

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Jokin Bildarratza, ha indicado que "prácticamente" todas las aulas cerradas corresponden a los ciclos de Infantil y Educación Primaria, por lo que ha considerado que se dará "un salto cualitativo y cuantitativo importante" en la evolución de la pandemia de la Covid-19 cuando se pueda vacunar a los menores de 12 años, lo que espera que se produzca "en el plazo más breve posible".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogido por Europa Press, Bildarratz ha recordado en Euskadi hay 109 aulas cerradas tras detectar casos de covid-19, "o dicho de otra manera, tenemos más de 17.300 aulas abiertas, lo que supone el 99,4% del total" y no hay ningún centro cerrado ni ningún brote.

Tras afirmar que está "muy preocupado" y asegurar que "es suficiente el que un aula este cerrada para que el consejero de Educación y el sistema educativo vasco este preocupado", ha destacado que "tanto cuantitativa como cualitativamente estamos mejor que hace un año".

"Cuantitativamente es evidente porque los número son mejores que los que teníamos el año pasado, y cualitativamete también porque el propio sistema tiene otra manera de responder, porque ha tenido recursos desde primeros de septiembre y porque ya lleva dos años prácticamente de pandemia y es capaz de responder, tiene unos protocolos claros y está trabajando muy bien y de una manera muy intensa", ha indicado.

Bildarratz ha señalado que, "prácticamente", todas las aulas cerradas corresponden a los ciclos de Infantil y Educación Primaria, es decir, en menores de 12 años no vacunados, por lo que ha afirmado que "daremos un salto cuantitativo y cualitativo importante cuando ya podamos vacunar a los menores de 12 años".

En ese sentido, ha dicho que esperan que la EMA lo autorice este viernes y, a partir de ahí, confía en que se puedan adoptar las decisiones "necesarias y suficientes para que en el plazo más breve posible se pueda vacunar a los alumnos menores de 12 años".

Sobre las dudas ante la vacunación a menores de 12 años, el consejero de Educación ha dicho que "estamos viendo ejemplos todos los días y también cada uno en nuestro círculo más cercano de que lo más prudente es el poder vacunarse, y que está habiendo muchos problemas para todos aquellos colectivos que no se están vacunando". "Incluso los datos que ha dado la consejera de Salud diciendo que aquellas personas que no se han vacunado tienen cuatro veces más de posibilidades o de peligro de ir al hospital nos debiera de dar que pensar", ha afirmado.

Por ello, ha explicado que desde la Consejería de Educación están "animando a vacunar", sobre todo en las franjas que les competen, como son las de 20 a 29, que es "el colectivo que todavía podemos mejorar, tanto en el ámbito de la Formación Profesional como en el ámbito de las universidad". "Estamos yendo centro a centro, viendo los porcentajes donde más flojos podemos estar en vacunación y, a través de las direcciones y profesores estamos animando a los alumnos a que puedan vacunarse, porque eso nos ayuda como sociedad y nos dota de mayor seguridad a todos", ha señalado.

Bildarratz ha destacado que, en los datos de vacunación en la franja de edad de 20 a 29 años se ha mejorado un 1,5% y "eso siempre es positivo" y ha señalado que Euskadi presenta unos datos globales "muy importantes con un porcentaje superior al 90% en vacunación" y eso "verdaderamente es un dato positivo", pero cree necesario "seguir mejorando porque vemos qué es lo que pasa en aquellas sociedades en que la vacuna no está siendo un hábito de manera mayoritaria".

Por otro lado, ha reconocido que ha habido una "relajación social" que, en determinados momentos, "nos ha llevado a adoptar medidas que son irresponsables". Así, ha dicho que llevar a un hijo de cinco años al aula "sabiendo que tiene fiebre o síntomas que pueden coincidir con la covid es condenar a toda un aula a que pueda verse clausurada".

"Eso es relajación e irresponsabilidad", ha insistido, para afirmar, no obstante, que "siempre hay que actuar en positivo" y destacar "el gran trabajo que está realizando la comunidad educativa en los centros escolares, consiguiendo que el 99,4% de las aulas estén trabajando". Por ello, ha asegurado, "vamos a seguir trabajando hasta que nos llegue la vacuna para que día a día el número de aulas que tengamos que clausurar sea el menor posible".

PASAPORTE COVID

En su opinión, la implantación del 'pasaporte covid' "hubiera ayudado a motivar" a quienes no se han vacunado, aunque ha defendido la decisión de no recurrir la decisión del TSJPV de no autorizar su uso en Euskadi en base al criterio de "no judicializar este tipo de conflictos". Además, ha considerado que el Tribunal Supremo "tampoco es el tribunal que mayores garantías nos va a dar en ese sentido".

Tras reconocer que no entiende el auto del TSJPV, ha dicho que, "una vez que está ahí", tampoco entiende que por parte del Gobierno central se dé "esa inamovilidad de cara a dar soluciones ante lo que es un problema evidente, como es, en este caso, que diferentes tribunales superiores están adoptando diferentes decisiones". A su entender, "hay que dotar de certidumbre, adoptando medidas claras que hagan y faciliten la gestión de esta pandemia, pero, en estos momentos, no hay medidas claras".

En cuanto a la posibilidad de volver a la emergencia sanitaria como ayer advirtió la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, si la ocupación de las UCIs sigue incrementándose, y se suma a una tendencia "negativa" del resto de indicadores de la pandemia de la covid-19, Bildarratz ha precisado que volver a la emergencia sanitaria va a depender del Lehendakari, Iñigo Urkullu, y del Departamento de Salud, y ha asegurado que van a intentar "adoptar las medidas hoy para que eso no pueda ocurrir, y esas medidas están en manos de cada una y son el cuidado de la mascarilla y del contacto social".

"Ya sabemos todos cuáles son las medidas que tenemos que adoptar hoy para que mañana podamos estar mejor y podamos, por ejemplo, celebrar unas navidades con la familia y como todos queremos", ha dicho, para advertir que próximamente "vamos a tener un puente y una serie de fiestas en las que vamos a tener que cuidarnos verdaderamente".

"No es tanto pensar en si podemos estar en un estado de alarma, sino en qué puedo hacer hoy para poder estar mejor y para que no tenga que estar en esa situación mañana", ha reiterado, para precisar que no prevén "grandes cambios" en los protocolos establecidos en Educación, sino que "el verdadero cambio se va a producir cuando vacunemos a los menores de 12 años".

No obstante, desde el Departamento van a enviar una circular a los centros para que "cuiden" las actividades extraescolares y encuentros de alumnos fuera del centro para que "no se produzcan contagios". Se trata, según ha explicado, de un "recuerdo, más que otra cosa, para que todos mantengamos esa tensión".

CELEBRACIONES

En referencia a las celebraciones de actos navideños, Bildarratz ha señalado que cuando tenemos un compromiso social "nos tenemos que preguntar si es el momento para celebrarlo, si es evitable o no, y si no es evitable, por cualquier razón que en este momento no se me ocurre, pues tenemos que adoptar las medidas que son necesarias". Bildarratz ha lamentado que se den situaciones en las que "no se respetan ni las distancias, ni las mascarillas, y eso tiene consecuencias".

"Vamos a ver cómo estamos en Navidad, pero si se pueden evitar todos aquellos eventos que no sean estrictamente necesarios que nos lleven a situaciones complicadas mejor", ha mantenido.