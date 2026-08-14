El Gobierno Vasco declara a Sopela y Urduliz (Bizkaia) zonas tensionadas

Archivo - Vista panorámica de Sopela - AYUNTAMIENTO DE SOPELA - Archivo

BILBAO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha declarado los municipios de Sopela y Urduliz zonas de mercado residencial tensionado.

Ambos ayuntamientos solicitaron el 8 de enero y el 9 de febrero, respectivamente, que se emitiera orden del Ejecutivo de Euskadi en la que se declararan estos municipios como zona tensionada.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este viernes sendas órdenes del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, con este declaración. No obstante, esta clasificación no entrará oficialmente en vigor hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de un medida prevista en la Ley por el Derecho a la Vivienda que permite aplicar herramientas específicas para facilitar el acceso a la vivienda en los municipios. La declaración supone la aplicación de las medidas previstas por la legislación vigente para favorecer un mercado del alquiler más accesible en los supuestos y condiciones establecidos por la normativa estatal. La vigencia inicial es de tres años, con posibilidad de prórroga si persisten las circunstancias que la han motivado.

Con Sopela y Urduliz, ya son 20 los municipios vascos declarados zona de mercado residencial tensionado, concretamente en Bizkaia suman seis, después de Basauri, Bilbao, Barakaldo y Galdakao. Actualmente permanecen en tramitación también los expedientes correspondientes a Gorliz, Bermeo, Lekeitio y Elorrio, en Bizkaia, así como Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati, Orio y Hondarribia, en Gipuzkoa.