Gobierno Vasco destina 65.000 euros a la Asociación de Colombianos en Euskadi para "reforzar la integración" en Bizkaia

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VITORIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado la concesión de una subvención directa de 65.000 euros a la Asociación de Colombianos y Colombianas en Euskadi, ASOCOLVAS, para el desarrollo del proyecto 'Bizkaia Saretzen 2026', para crear y consolidar una red comunitaria intercultural e intergeneracional que "facilite la participación social, la generación de vínculos, el voluntariado y el apoyo mutuo, especialmente en el contexto de los procesos de regularización extraordinaria".

El proyecto parte de la experiencia acumulada por ASOCOLVAS en el acompañamiento a personas migradas. Esa labor ha permitido a la entidad detectar que la integración "no termina con la resolución de una situación administrativa", ya que "una vez cubiertas las primeras necesidades, siguen siendo fundamentales la creación de relaciones sociales, el sentimiento de pertenencia y la participación en la comunidad".

'Bizkaia Saretzen 2026' quiere actuar, precisamente, sobre esa dimensión. Junto al acompañamiento individual, plantea actuaciones que refuercen las relaciones de proximidad, la participación social, el voluntariado y la construcción de comunidad, favoreciendo espacios en los que personas de diferentes orígenes y generaciones puedan conocerse, participar y establecer redes de apoyo.

La ayuda se abonará mediante un primer pago de 50.000 euros, tras la notificación del acuerdo y otros 15.000 euros una vez desarrolladas y justificadas las actuaciones previstas.

El Gobierno Vasco ha señalado que ASOCOLVAS cumple este año 25 años de trayectoria en Euskadi. La entidad desarrolla su actividad en ámbitos relacionados con la integración social, la defensa de los derechos humanos, la interculturalidad, la igualdad y la participación comunitaria.

Su trabajo abarca desde la orientación jurídica, social y laboral hasta el voluntariado, la formación, las competencias digitales, la empleabilidad, la igualdad o el acompañamiento de jóvenes y mujeres migradas.

Durante 2025, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico apoyó siete proyectos de la asociación con 93.472,41 euros, destinados precisamente a "impulsar procesos de integración, reducir barreras y fortalecer la convivencia mediante la participación comunitaria".

La nueva iniciativa supone avanzar desde ese trabajo de acompañamiento hacia un planteamiento más comunitario, para "no solo facilitar el acceso a derechos y recursos, sino favorecer que las personas formen parte activa de los barrios, pueblos y comunidades en los que viven".

45.495 COLOMBIANOS

El Ejecutivo autonómico ha destacado que el apoyo a esta iniciativa se produce en un contexto en el que la comunidad de origen colombiano tiene una presencia cada vez mayor en la realidad social y demográfica de Euskadi.

En este sentido, ha explicado que los últimos datos desagregados por país de origen, correspondientes al 1 de enero de 2025, contabilizan 45.495 personas nacidas en Colombia residentes en Euskadi, frente a las 39.997 del año anterior. Es decir, 5.498 personas más en un solo año, por lo que Colombia representa ya el 14,2% de toda la población de origen extranjero y es, por delante de Marruecos, Nicaragua y Venezuela, "el principal país de origen".

Su presencia es especialmente significativa en Bizkaia, territorio en el que se desarrollará 'Bizkaia Saretzen' y donde viven 24.859 personas de origen colombiano, más de la mitad del total de Euskadi. Álava cuenta con 10.312 y Gipuzkoa con 10.324.

Los últimos datos sobre movimientos migratorios publicados por Eustat muestran que Euskadi registró 58.554 inmigraciones durante 2025, de las que 41.439 correspondieron a personas de nacionalidad extranjera. La colombiana fue la nacionalidad más numerosa entre las personas extranjeras que llegaron a Euskadi, seguida de la marroquí y la venezolana.

A 1 de enero de 2026, Euskadi cuenta con 340.897 personas nacidas en el extranjero, el 15,1% de su población. Latinoamérica representa ya el principal espacio de procedencia y concentra más de la mitad de la población de origen extranjero.

En este escenario, el Gobierno Vasco ha considerado que la integración debe abordarse como un proceso que "combina derechos y obligaciones, autonomía personal, participación, convivencia y pertenencia a la comunidad".

Por ello, ha indicado que la colaboración con organizaciones del Tercer Sector Social, como ASOCOLVAS, permite trasladar ese enfoque al terreno y favorecer que la diversidad forme parte de una comunidad cohesionada y compartida.