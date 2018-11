Gobierno Vasco dice la sentencia de Estrasburgo evidencia "carencias" en "la calidad democrática" de España

Publicado 07/11/2018 10:47:42 CET

BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este miércoles que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que concluye que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales de los procesados en el caso Bateragune, evidencia que existen "carencias" en "la calidad democrática" de España, que "se pueden mejorar y se deben tratar de mejorar".

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha recordado que el Ejecutivo autónomo, "desde el inicio", dijo que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el resto de procesados en el 'caso Bateragune' "no debieron ser ni juzgados ni encarcelados", que el caso "no tenía sentido" y que "ni el juicio ni las condenas impuestas debieron producirse", por lo que se ha congratulado de que la sentencia de Estrasburgo "nos da la razón".

En este sentido, ha indicado que, tal y como se ha manifestado al respecto el lehendakari, Iñigo Urkullu, es "preocupante" que las sentencias del TEDH contra el Estado español se estén "acumulando", ya que muchos de esos casos "tienen un evidente significado político". Además, ha considerado que todos los agentes políticos y, sobre todo, "los que tienen fuerza para incidir en el ámbito judicial", deben reflexionar sobre "utilizar la justicia con objetivos políticos".

"La reflexión política siempre debe ser compartida entre todos los actores políticos, pero es sabido que unos actores tienen más fuerza que otros en el funcionamiento de los procesos judiciales y en las idas y venidas de la justicia, como, por ejemplo, que el que controla el Consejo General del Poder Judicial puede hacer y deshacer nombramientos o cambiar de sitios a algunos jueces", ha afirmado.

REFLEXIÓN

Josu Erkoreka ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre "si verdaderamente merece la pena seguir así", ya que, en su opinión, "hay dos consecuencias negativas, una para la política y otra para la Justicia, porque se modifica toda la virtud de la actividad política y se pervierte la justicia".

De esta manera, y aunque ha señalado no llegaría a denominar al Estado español como "un Estado antidemocrático", como ha denunciado Arnaldo Otegi, el portavoz del Gobierno Vasco ha indicado "está reconocido que existen carencias en la organización democrática de España, y eso creo que nadie lo pone en duda", aunque ha recordado que, "con las estadísticas en la mano, en todos los estados europeos hay sentencias así".

"El hecho de que ocurran cosas así evidencia que la calidad democrática se puede mejorar y se debe tratar de mejorar, pero, aún siendo muchas las condenas recibidas por España, son parecidas a las recibidas por Francia y Alemania, y por ello no vamos a decir que en Europa no hay estados democráticos. Yo no daría un salto tan grande y llegar a una conclusión tan notoria, pero sí que existen carencias que hay que reconducir porque no se puede seguir así, ya que evidentemente se ve un impulso político cuando la Justicia debe tomar decisiones en problemas políticos", ha asegurado.