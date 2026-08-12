El Gobierno Vasco envía al sector ganadero la encuesta para activar la compra conjunta de forrajes

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VITORIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco, a través del Centro de Gestión Lursail, ha enviado a las explotaciones ganaderas la encuesta destinada a conocer sus necesidades de forraje para acordar la compra conjunta de esta materia prima.

Según ha recordado el ejecutivo vasco en un comunicado, el pasado viernes la Mesa de Forrajes, el Gobierno y los sindicatos ganaderos acordaron realizar a lo largo de esta semana un sondeo de cara a consensuar la compra conjunta de forraje, ya que debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias se ha visto comprometida la producción de pasto para los animales.

La iniciativa permitirá obtener información sobre las cantidades necesarias y los formatos de suministro más adecuados, para ofrecer una respuesta ajustada a las carencias de las explotaciones más afectadas. De esta manera, la medida está dirigida especialmente a aquellas ganaderías cuya actividad depende en mayor medida del aprovechamiento de los pastos.

"Estamos cumpliendo los pasos que nos marcamos en la Mesa de Forrajes. Necesitamos conocer de primera mano las necesidades del sector para organizar una compra conjunta eficaz y garantizar que el ganado disponga de alimento durante los próximos meses", ha señalado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

Aun así, la Mesa también ha acordado priorizar el suministro de producción local, en vez de comprar en el exterior, y mantener "un seguimiento permanente de la evolución de la campaña". Una vez realizada la encuesta, la Mesa volverá a reunirse para analizar los resultados y espera llegar a un consenso este mes para garantizar el suministro.