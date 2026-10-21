González se compromete a seguir desplegando un turismo responsable, sostenible y competitivo y apoyar al comercio

El lehendakari, Imanol Pradales, con la nueva consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Cristina González, y el consejero saliente, Jvaier Hurtado. - GAIZKA UCEDA

VITORIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Cristina González, se ha comprometido a seguir desplegando un turismo "responsable, sostenible, competitivo e inclusivo" y ha asegurado que el comercio va a contar con su apoyo para dar "un salto cualitativo y cuantitativo".

El Lehendakari, Imanol Pradales, acompañado de los consejeros y consejeras del Gobierno Vasco, ha presidido este miércoles en el Palacio de Ajuria Enea la toma de posesión de Cristina González Calvar como consejera de Turismo, Comercio y Consumo, en sustitución de Javier Hurtado.

El lehendakari ha agradecido a Javier Hurtado "por todo lo dado" en su etapa como consejero, tanto en el actual Gobierno como en el anterior. "Nos has aportado experiencia política e institucional. Agradezco toda tu contribución al País y, también, tu actitud constructiva en el seno del Gobierno Vasco", ha señalado Imanol Pradales, quien también ha destacado la "empatía y cercanía" del consejero saliente en el desarrollo de su labor y, especialmente, con la red de profesionales y entidades que trabajan cada día por mejorar el turismo, el comercio y el consumo en Euskadi.

Del mismo modo, Imanol Pradales ha dado la bienvenida a Cristina González, a quien ha animado a "dar continuidad a la labor heredada", así como a "no tener miedo a equivocarse" porque "merece intentarlo siempre que se trate de mejorar la vida de las personas". "Te pido lo mismo que a todas y todos los demás consejeros: te pido que te atrevas, que arriesgues", le ha señalado.

Tras su toma de posesión en el cargo, la consejera de Turismo, Comercio y Consumo ha destacado su intención de seguir fortaleciendo la colaboración. "Gobierno Vasco, Diputación, Cuadrillas y Ayuntamientos hemos remado juntos, hemos colaborado y hemos contado con el sector del turismo y el comercio. Esa es mi manera de trabajar y la que voy a seguir manteniendo, la de la colaboración y la búsqueda de acuerdos", ha señalado.

Asimismo, Cristina González ha incidido en la importancia del turismo y el comercio por su aportación al 18% del PIB y en torno al 25% del empleo de Euskadi, con más de 248.000 personas empleadas. "Vamos a seguir desplegando un turismo responsable, sostenible, competitivo e inclusivo", ha añadido, para asegurar que "el comercio va a contar con nuestro apoyo para dar un salto cualitativo y cuantitativo".

Finalmente, ha recordado que los próximos meses "serán intensos también en la actividad legislativa", con la preparación y presentación de las nuevas leyes en Turismo y Actividad Comercial y el desarrollo reglamentario del Estatuto de las Personas Consumidoras.

TRAYECTORIA

Cristina González es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, con diploma de Estudios Avanzados en Unión Europea y Europa del Este. Hasta su toma de posesión como nueva consejera del Gobierno Vasco, González ha desempeñado los cargos de Primera Teniente de Diputado General y diputada foral de Fomento del Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral en la Diputación de Álava, desde 2015.

Además, ejerce como profesora en la UNED y es concejala del ayuntamiento de Leza. Del mismo modo, fue juntera del PSE-EE entre 2007 y 2011 y portavoz en las Juntas Generales de 2011 a 2015, además de parlamentaria en el Parlamento Vasco entre 2009 y 2012.

El acto de posesión de la consejera de Turismo, Comercio y Consumo ha contado con la presencia del consejero saliente, Javier Hurtado y los miembros de la Mesa del Parlamento Vasco con su presidenta, Bakartxo Tejería. En dependencias del Palacio de Ajuria Enea, el Lehendakari ha dado lectura a los decretos de cese de Hurtado y nombramiento de González.

Después, tras ser nombrada consejera, Cristina González ha jurado su cargo sobre un ejemplar del Estatuto vasco de Autonomía y se ha procedido a realizar dos fotografías de familia con todos los consejeros, la primera en las escalinatas del Palacio de Ajuria Enea y la segunda frente al retoño del Árbol de Gernika que se encuentra en los jardines delanteros del Palacio.