Gorrotxategi apuesta por "maximizar la potencialidad" de una candidatura progresista "sin vetos ni líneas rojas"

La candidata de Podemos denuncia que PNV, EH Bildu y PSE preparen "arreglos" poselectorales sin esperar a conocer "la voluntad popular"



VITORIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos Euskadi a lehendakari, Miren Gorrotxategi, ha advertido este viernes, tras su proclamación para liderar la lista de esta formación para las elecciones autonómicas, de la necesidad de "maximizar la potencialidad" de una candidatura progresista "sin vetos ni líneas rojas".

Gorrotxategi, que ha protagonizado un acto político en Vitoria-Gasteiz tras su confirmación como cabeza de lista de Podemos Euskadi para las elecciones vascas --que han de celebrarse en el primer semestre del año, pero cuya fecha aún está por determinar-- ha subrayado que los comicios suponen una oportunidad para "dar un giro a la izquierda" en la política vasca.

Además, y aunque no se ha referido expresamente a las negociaciones entre Podemos, Sumar, Ezker Anitza-IU y Equo para acordar una candidatura de consenso a los comicios, ha reconocido la importancia de "maximizar la potencialidad" del espacio progresista.

En este sentido, ha aludido a los resultados de la encuesta electoral de EiTB dados a conocer este viernes, que analiza un hipotético escenario electoral en el que Podemos y Sumar concurrieran por separado a los comicios. El sondeo de EiTB otorga dos escaños a Podemos y uno a Sumar, lo que supone tres escaños menos que los seis que actualmente tiene la coalición Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco.

La candidata de Podemos ha afirmado que los datos de la encuesta suponen "un reconocimiento público" del trabajo desarrollado en esta legislatura en el Parlamento por el grupo Elkarrekin Podemos-IU. "Es ahí donde tenemos que poner todas nuestras fuerzas, sin vetos y sin líneas rojas; seguir poniendo en valor este trabajo y maximizar su potencialidad", ha manifestado.

EL CAMBIO, "MÁS POSIBLE QUE NUNCA"

Gorrotxategi ha asegurado que esto es especialmente importante porque "hoy más que nunca, el cambio en Euskadi es posible". En este sentido, ha afirmado que es necesario dar "un giro a la izquierda" porque el Gobierno Vasco (PNV-PSE) "ha fracasado en la gestión pública y democrática de todas las cuestiones que son necesarias para tener una vida digna en Euskadi".

La candidata de Podemos se ha mostrado muy crítica con 'jeltzales' y socialistas, pero también con EH Bildu. De esa forma, ha denunciado que esas tres formaciones "han entrado ya en campaña y de lo único de lo que hablan es de arreglos cerrados entre ellos, antes siquiera de que se exprese la voluntad popular".

En el caso del PNV, ha criticado que pretenda "instaurar el marco del bipartidismo en la que son o ellos o EH Bildu". En este sentido, ha reprochado a los 'jeltzales' que pretendan trasladar a Euskadi el "fallido" modelo bipartidista que en su día rigió la política española.

Por otra parte, ha criticado que el PSE pretenda "liderar un gobierno de coalición con el PNV, aceptando también los apoyos de Bildu". Gorrotxategi ha reprochado a los socialistas que aspiren a volver a gobernar en coalición con el PNV, "un partido del que dicen que está ya pasado de moda".

"HERMANO MAYOR" DE BILDU

A su vez, ha destacado que EH Bildu ha propuesto que en Euskadi gobierne la lista más votada, algo que --según ha recordado-- no ocurre en el Estado ni, por ejemplo, en Navarra. "Lo que no vale en el Estado ni en Navarra, lo quieren traer aquí", ha censurado.

Gorrotxategi ha añadido que la coalición soberanista "ha dicho claramente que su socio preferente es el PNV, su hermano mayor". "Ahora parece que necesitan de su permiso para poder gobernar; por eso ya han empezado a llamarle partido progresista", ha ironizado.

La candidata de Podemos ha subrayado que el "denominador común" de estos tres partidos es que "todos ellos están de acuerdo en que no cabe un gobierno que no pase por el PNV". Gorrotxategi ha criticado que "ninguna" de estas tres formaciones sea capaz de "concebir un gobierno de izquierdas en Euskadi" ni de "pensar un gobierno en el que no esté la derecha vasca".

"Todos esos partidos, sin excepción, están excluyendo 'de facto' la posibilidad de un gobierno transformador para Euskadi", ha manifestado. La candidata a lehendakari ha lamentado que ni PNV, ni PSE ni EH Bildu "se atreven a decir que es posible un Euskadi desde la izquierda".

Frente a la actitud de esas formaciones, Gorrotxategi se ha posicionado "claramente" en favor de "un cambio, no de un intercambio". "No queremos un maquillaje para que todo siga como está; no queremos que se cronifique una forma de hacer política en la que la decisión de unos señores en un consejo de administración pese más que las necesidades de la gente", ha explicado.