Gorrotxategi pide que se cumpla con el pacto educativo porque "los pasos" del Gobierno "no coinciden" con el acuerdo

Dice que hay que "aunar" el derecho a recibir el servicio en euskera en la administración con el de poder optar a un empleo público

BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento vasco, Miren Gorrotxategi, ha instado a que se cumpla "lo escrito" en el pacto educativo suscrito por todas las fuerzas parlamentarias excepto PP+Cs y Vox, porque considera que "los pasos" que el Gobierno Vasco está dando "no coinciden con lo que dice el acuerdo".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Gorrotxategi ha asegurado que firmaron el pacto "convencidas" de que las medidas acordadas en él "iban a mejorar el sistema educativo en general".

Así, la dirigente de Podemos Euskadi ha recordado que no incluyeron en el acuerdo "muchas cosas que nos hubieran gustado, porque es un acuerdo entre varias partes y, cuando se llega a un acuerdo así, siempre se dejan cosas en el camino".

"Pero lo que está incluido en el acuerdo hay que cumplirlo a la fuerza. Todas hemos dejado cosas, pero lo que está escrito hay que cumplirlo, y es cierto que los pasos que ahora está dando el Gobierno no coinciden con lo que dice el acuerdo", ha reiterado.

Miren Gorrotxategi ha indicado que "no es habitual" que la mitad de los alumnos de Euskadi estudien en escuelas concertadas y la otra mitad en la escuela pública, ya que, según ha dicho, en Europa el porcentaje de estudiantes en la pública es en torno a un 80% y en España a un 70%.

"En Euskadi es del 50%, y eso no es algo normal -ha asegurado-. Además, eso tiene consecuencias negativas, y la segregación es una de ellas, y a la hora de replantear las cosas, hay que tener en consideración esa realidad".

Además, la representante de Elkarrekin Podemos-IU ha admitido que, ante la bajada del índice de la natalidad en Euskadi, "inevitablemente habrá que cerrar algunas aulas", y ha destacado que "la cuestión es qué aulas se van a cerrar, si en los colegios concertados o en la escuela pública".

"Lo que no podemos permitir es que vayamos todavía a menos en la escuela pública, y eso es lo que está en juego, cual es el peso que la escuela pública va a tener en Euskadi. Ya tiene demasiado poco peso, por lo que no hagamos que aún tenga menos", ha advertido.

SEGREGACIÓN

Asimismo, Miren Gorrotxategi ha asegurado que el sistema educativo vasco "no puede ser estable y sensato" si "normalmente se acumula a alumnos vulnerables" en centros públicos. Así, ha considerado que "planificar es decidir cómo se reparte a los alumnos, pero no solo a los vulnerables, sino también al resto".

"Al final, lo que no se puede hacer es repartir a los alumnos vulnerables por cuotas en distintos centros. No se puede incidir solo en los alumnos y las familias vulnerables, sino en todos los alumnos y en todas las familias, y planificar es ver qué recursos tenemos y, teniendo eso en cuenta, realizar un reparto sensato, pero no solo de los vulnerables, sino de todos", ha explicado.

La representante de Elkarrekin Podemos-IU ha admitido que, si hay menos alumnos en un aula, "la atención es mejor", aunque ha advertido de que "eso tiene una segunda lectura", y es que "el ratio se baja para asegurar que no se va a cerrar ningún aula, y nosotros ahora sabemos que a la concertada no se le va a cerrar ninguna y se van a mantener las que hay, pero entonces, ¿qué va a suceder con la pública?".

"Si la natalidad ha bajado, y se van a mantener las aulas de la concertada, ¿qué va a ocurrir con las de la pública? Nosotros y el Gobierno tenemos muy claro que demasiada oferta crea segregación. Por lo tanto, si en un lado mantienes la misma cantidad, ¿qué vas a hacer con el otro? No tenemos muy claro cual es el objetivo final del Gobierno y eso es lo que nos crea preocupación", ha destacado.

EUSKERA EN ADMINISTRACIÓN

Por otro lado, Miren Gorrotxategi ha afirmado que hay que "aunar" el derecho de los ciudadanos a recibir el servicio en euskera en la administración pública, con el derecho de cualquier persona a poder optar a un empleo en la función pública.

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU ha destacado que el euskera "es mi lengua, nuestra lengua, que deberíamos proteger, querer y cuidar", ya que, según ha dicho, "en una situación de diglosia, no tiene tanta fuerza como el castellano".

Así, ha considerado que el euskera debe tener "un tratamiento especial y de favor" cuando se ofertan empleos públicos, "para garantizar a los ciudadanos el derecho a recibir el servicio en euskera".

"Pero luego hay otra consideración, y es que cualquier persona tiene derecho a entrar en la función pública, y hay que aunar esos dos derechos. Las personas que ttrabajar en un empleo público y están estudiando euskera nos dicen que el aprendizaje del euskera es muy agotador, y la frustración y el fracaso son sentimientos que se extienden mucho en los estudiantes de euskera", ha manifestado.

A su juicio, "tienen que pagar mucho y aprender fuera del horario laboral". Aprender euskera debe ser un derecho, y para eso no puede costar dinero ni ser algo que requiera tantas horas fuera del horario laboral", ha asegurado.