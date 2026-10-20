Grupo Eroski incorpora bizum presencial como una nueva forma de pago en sus tiendas

Archivo - Una persona hace un bizum desde el móvil - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eroski ha incorporado el bizum presencial como nueva forma de pago en sus tiendas de alimentación. El servicio ha comenzado a implantarse en Caprabo y se extenderá progresivamente al resto de la red comercial del grupo.

En un comunicado, el grupo ha subrayado que, de esta manera, da un nuevo paso en su estrategia de innovación aplicada a la experiencia de compra.

En concreto, el Bizum presencial como nueva modalidad de pago en sus establecimientos de alimentación está ya disponible en Caprabo, en Cataluña, y su extensión al resto de la Península y Baleares se realizará progresivamente de acuerdo con la disponibilidad de Bizum presencial entre las diferentes entidades bancarias.

Con esta iniciativa, Grupo Eroski ha destacado que se sitúa "a la vanguardia de la innovación en medios de pago" dentro del sector de la distribución alimentaria, dando respuesta a la evolución de los hábitos de consumo y a la creciente demanda de nuevas alternativas de pago "digitales, sencillas y ágiles".

El nuevo servicio se integra en el proceso habitual de pago sin modificar la operativa del personal de caja, de forma que es la propia persona consumidora quien puede elegir el método de pago digital que desea utilizar. Para poder utilizar Bizum presencial será necesario que la entidad bancaria del cliente tenga habilitado este servicio.

Eroski ha indicado que la implantación de Bizum presencial forma parte de su apuesta por incorporar soluciones tecnológicas que "aporten un valor tangible a la clientela y simplifiquen su experiencia de compra".

Según ha añadido, es una visión que sitúa a las personas y sus nuevas necesidades "en el centro de la transformación tecnológica de la compañía" y ha señalado que esta filosofía está alineada con la estrategia de innovación de Eroski, que "concibe la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que debe generar un impacto real tanto en la experiencia de compra como en el propio negocio.

"Los hábitos de compra y de pago están evolucionando rápidamente y nuestro objetivo es acompañar a nuestra clientela en esa transformación, incorporando soluciones que hagan su día a día más fácil. Bizum presencial nos permite ofrecer una alternativa adicional, sencilla y adaptada a una realidad cada vez más digital, trasladando la innovación a un momento tan cotidiano como el pago de la compra", según ha indicado el director de Innovación y Tecnología de Grupo Eroski, Enrique Monzonis.

Eroski ha manifestado que la incorporación de Bizum presencial responde precisamente a esa filosofía, la de ampliar las posibilidades de elección de su clientela y avanzar "hacia una experiencia de compra cada vez más cómoda, ágil y sencilla".

DESPLIEGUE PROGRESIVO

En una primera fase, Bizum presencial estará vinculado exclusivamente al negocio alimentario, sin incluir Forum Sport ni gasolineras. Su implantación ha comenzado en Caprabo, en Cataluña, y se extenderá progresivamente al resto de la Península y Baleares, de acuerdo con la disponibilidad del servicio entre las diferentes entidades bancarias.

Con la incorporación de esta nueva modalidad de pago, Eroski ha indicado que continúa avanzando en su estrategia de transformación e innovación tecnológica.

En 2025, la compañía destinó 21,14 millones de euros a proyectos de innovación y desarrollo, un 35% más que en 2024, con iniciativas relacionadas con ámbitos como la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización y la mejora de la experiencia de compra.

Esta apuesta forma parte de un proceso de transformación tecnológica más amplio, al que Grupo Eroski prevé destinar más de 100 millones de euros entre 2024 y 2026, con foco en automatización, digitalización y uso avanzado del dato.