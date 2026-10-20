Grupo Eulen participará el jueves en la III Feria de Empleo Transfronterizo Lanean de la Eurorregión

SAN SEBASTIÁN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Eulen participará este próximo jueves en el recinto ferial Ficoba de Irun (Gipuzkoa) en la III Feria de Empleo Transfronterizo Lanean, una iniciativa que busca facilitar el encuentro entre empresas y personas en búsqueda de empleo e impulsar las oportunidades laborales a ambos lados de la frontera.

En este contexto, la compañía refuerza su apuesta por el talento local en Euskadi y Navarra, donde, en lo que va de año, ha ofertado más de 750 puestos de trabajo. Durante la jornada, el equipo de Selección del Grupo Eulen dará a conocer las vacantes disponibles, los perfiles profesionales más demandados y la cultura corporativa de la compañía.

La feria se enmarca en el proyecto transfronterizo POCTEFA Lanean, liderado por la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, en el que participan Bidasoa Activa y otras entidades vinculadas al empleo de ambos lados de la frontera.

Tal y como ha señalado el grupo en un comunicado, el sector de Limpieza es el principal motor de empleo en la zona, con más de 300 puestos de trabajo ofertados en 2026. Entre los perfiles profesionales más demandados en la zona destacan limpieza (profesionales especializados en entornos industriales y agroalimentarios), vigilancia (profesionales de seguridad), sanidad e intervención social, servicios auxiliares y atención al cliente, instalaciones, mantenimiento y obras, y medio ambiente (peones forestales y profesionales de jardinería).

El Grupo Eulen está especializado en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios, mantenimiento integral, soluciones globales de recursos humanos y empleo y medio ambiente.

Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en once países y su volumen de ventas consolidadas supera los 1.800 millones de euros, con una plantilla global de 75.000 personas.