Haizea López presenta este viernes en Bilbao su nueva novela 'El club', thriller psicológico en torno al running

La escritora Haizea López con su nueva novela - HAIZEA LÓPEZ

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora vizcaína Haizea López presenta este viernes en el espacio Fnac Bilbao (19.00 horas) su nueva novela "El Club" (Novae Editorial), thriller psicológico ambientado en el mundo del running y un grupo de amigos que se reencuentra, en el que se aparta de la saga policiaca "Los crímenes de Getxo".

En declaraciones a Europa Press, la prolífica autora vizcaína, cuya trayectoria literaria supera las 130 obras publicadas, ha explicado que su nuevo libro "es una novela autoconclusiva e independiente que se aleja del género negro policial tradicional" y donde, añade, "la investigación no está dirigida por un policía, sino por un grupo de amigos que intenta descubrir qué ha sucedido cuando uno de ellos fallece mientras corren una prueba deportiva".

López describe este "thriller psicológico" como un relato donde "la amistad, la competitividad y los secretos personales se entrelazan con una investigación criminal" que transcurre ambientado entre Getxo y la vía verde del Urola.

La historia transcurre en su eje central en dicha comarca guipuzcoana en torno al río Urola y gira en torno a un grupo de corredores cuya vida "cambia cuando se produce una muerte en circunstancias sospechosas", detalla la autora.

A partir de ese momento, prosigue, "las relaciones personales, las rivalidades y los secretos cobran un papel fundamental en una trama cargada de intriga".

Preguntada por qué diferencia su nueva novela de la entregas de la saga 'Los crímenes de Getxo', Haizea López explica que "comparten el suspense y la intriga característicos de sus novelas", pero en esta, "a diferencia de Los crímenes de Getxo, prescinde de la mitología vasca como elemento narrativo y apuesta por una historia más contemporánea, centrada en las relaciones humanas, la psicología de los personajes y los secretos que esconden".

Otro de sus elementos diferenciadores, explica, es "el protagonismo del atletismo popular, un universo que afirma conocer "de primera mano como corredora de larga distancia y atleta federada". Esta experiencia considera que "aporta autenticidad a los escenarios, los entrenamientos y las competiciones" que recoge en el relato.

La novela arranca cuando la participación en una media maratón reúne de nuevo a June, Artabe, Aritz y Alejandro después de años sin correr juntos los cuatro. Sin embargo, uno de ellos, Artabe se desploma en un túnel poco después de tomar un gel que le ha entregado June.

Tal y como explica la autora, "su muerte convierte el reencuentro en una investigación y obliga al resto de amigos a revisar un pasado que no todos cuentan de la misma manera", lo que la autora relata mediante saltos temporales que cambian la lectura de los hechos y que, sumados a suspense policial y tensión psicológica, se unen deporte y literatura".

A partir de este detonante, López combina en esta su nueva novela una investigación policial con la exploración de un grupo "unido por el deporte", en donde "el lector acompaña a la sospechosa en el presente de la muerte de Artabe y en los recuerdos que permiten comprender cómo se formaron, cambiaron y deterioraron esos vínculos".

BIOGRAFÍA

Haizea López (Sopela, 1992) es una autora de thriller y novela negra adscrita al 'euskal noir', quien, tras años escribiendo bajo seudónimo masculino, en 2021 recuperó su nombre real y dio forma a la serie 'Los crímenes de Getxo.

Desde entonces, ha publicado numerosas novelas, como "Hija de la Lluvia", Alianza de Sangre" o "Pacto de Silencio". Su narrativa, atmosférica y psicológica, la ha situado en la estela de autores como Ibon Martín o Mikel Santiago.

En noviembre de 2025 funda su propio sello, Novae Editorial, para impulsar sus proyectos literarios y el de otras voces femeninas y donde publicado precisamente su nueva novela.