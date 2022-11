El hijo de Ángel Pascual, asesinado por ETA en 1982 en Bilbao, pide "no caer en la indiferencia" ante la violencia

Bilbao coloca la primera placa en recuerdo de una víctima del terrorismo para homenajear a Ángel Pascual Múgica

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Iñigo Pascual, hijo de Ángel Pascual Múgica, ingeniero de proyectos de la central nuclear de Lemoiz que fue asesinado por ETA en Bilbao el 5 de mayo de 1982, ha pedido este sábado "no caer en la indiferencia, ni mirar hacia otro lado" ante la violencia.

Iñigo Pascual ha asistido este sábado, junto a familiares y amigos, a la colocación de una placa en recuerdo de su padre, la primera que se coloca en Bilbao a una víctima del terrorismo.

El acto ha estado presidido por el alcalde, Juan Mari Aburto, junto a representantes de la Corporación Municipal y el Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia.

El acto, abierto a la participación de la ciudadanía, ha tenido lugar en la calle Amadeo Deprit, esquina con Pedro Cortés (Begoña), cerca del lugar donde se produjo el atentado contra Ángel Pascual Múgica, y ha contado con la participación de la Banda Municipal de Txistularis, que ha abierto la ofrenda floral con el "Hileta doinua" de Bonifacio Laskurain y la ha cerrado a los sones del "Agur Jaunak".

Los asistentes han colocado claveles blancos sobre la placa y el alcalde ha hecho entrega a la familia de Ángel Pascual Múgica de una réplica de la placa conmemorativa. La placa original, de 15x20 centímetros, incluye los logos del Ayuntamiento y del Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia, y un breve texto recordatorio: "Ángel Pascual Múgica. Víctima de ETAren biktima. 1982/05/05".

En la parte inferior de la placa, un código QR conduce al "Mapa de la Memoria de Bilbao" del Foro por la Paz y la Convivencia, un nuevo apartado de la web municipal www.bilbao.eus cuyo objetivo es georreferenciar hechos vinculados con la violencia política y el terrorismo en Bilbao, así como rescatar del olvido las historias de las personas asesinadas, con el propósito de que trasciendan a la ciudadanía.

ÁNGEL PASCUAL MÚGICA

Ángel Pascual Múgica, de 44 años de edad, casado y padre de tres hijas y un hijo, era ingeniero de proyectos de la central nuclear de Lemoiz. Fue tiroteado el 5 de mayo de 1982 en el interior de su vehículo, cuando circulaba a la altura del número 4 de la calle Grupo Médico Pedro Cortés, en compañía de su hijo adolescente, que resultó herido leve en una mano.

La colocación de la placa y la ofrenda floral en recuerdo de Ángel Pascual Múgica han sido impulsadas por el Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia, por petición expresa de la familia de la víctima.

"VISIBILIZAR A LAS VÍCTIMAS"

Tras el acto, en declaraciones a los medios, el alcalde ha recordado que el Foro de Bilbao por la Paz y la Convivencia lleva cuatro años trabajando y "acompañando a las víctimas en ese recorrido por la verdad, por la justicia y por la reparación", y ha añadido que "hoy damos un paso más".

En ese sentido, ha explicado que todas aquellas víctimas que quieran que el atentado contra sus familiares se "visible" en las calles de Bilbao van a tener ese reconocimiento. "Lo que queremos es visibilizar la realidad del terror que ha vivido este país, que nunca más vuelva a ocurrir y, sobre todo, que en este caso la familia de Ángel Pascual sienta el cariño de la ciudad en la que vivió Ángel y de la que fue arrebatado de una manera violentas", ha precisado.

Por su parte, Iñigo Pascual ha reconocido que pensó que iba a "sufrir mucho al revivir el atentado", pero ha dicho sentirse "muy bien" al haberse encontrado "tanto cariño de la gente y de las autoridades". Por ello, ha dado las gracias a sus familiares y amigos de su padre.

Por otro lado, ha dicho que, "a lo mejor, la violencia no la podemos, evitar, siempre hay gente mala que decide hacer actuaciones que van en contra de la sociedad", pero los demás, ha advertido, "no podemos mirar para otro lado". "Ahora ya no está matando y tenemos que deslegitimar la violencia de ETA, de los GAL, la violencia en general", ha afirmado.

Sobre el homenaje a su padre, ha afirmado que "ahora estoy curado, puedo hablar del tema y he hecho mi duelo". No obstante, ha manifestado que "igual hace ocho, nueve o diez años me hubiera sentido mejor porque lo necesitaba" y cree que el recuerdo a su padre "llega un poco tarde".

FORO BILBAO

El Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia fue creado el 16 de octubre de 2017 como un espacio de encuentro y colaboración para acompañar las políticas públicas municipales en relación con las víctimas del terrorismo y la violencia. Su objetivo es trabajar y acordar actuaciones y programas que ayuden a profundizar en los valores del respeto y la convivencia.

Basado en los valores de empatía y solidaridad, responsabilidad y compromiso y tolerancia y respeto a la diversidad, el Foro Bilbao adquiere también como compromisos "reconocer a las víctimas, propiciar el diálogo con las víctimas y entre ellas, en la búsqueda de un consenso social y político amplio, y colaborar con las instituciones públicas para seguir desarrollando un marco legal que reconozca y ampare a todas las víctimas del terrorismo y la violencia".