Hosteleros advierten de que el Gobierno tiene "una responsabilidad", tras anularse el cierre por covid

BILBAO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que ha anulado el cierre decretado en la hostelería hace más de un año en los municipios de Euskadi que se encontraban en 'zona roja' por alta incidencia de la covid-19, y ha advertido de que existe "una responsabilidad" por parte del Gobierno Vasco.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha asegurado que la decisión del alto tribunal vasco respalda "lo que las asociaciones de hostelería han venido defendiendo durante tanto tiempo", que las medidas que afectaron al sector "no procedían y no estaban suficientemente justificadas". "No se ha demostrado proporcionalidad e idoneidad. Esa es la clave", ha señalado.

Sánchez ha admitido que, cuando el Gobierno Vasco impuso las restricciones en la hostelería "había casos", pero "había otros ámbitos en los que también se daban contactos y en los que no se adoptaron medidas semejantes", como el laboral o el educativo, "que han seguido funcionando". "Al final, es lo que veníamos diciendo, y por eso impugnamos", ha añadido.

El gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia ha destacado que la sentencia no es firme y puede ser recurrida, y ha añadido que "sí que es verdad que si, en un momento determinado, se obliga a cerrar un local, y esa medida es nula o ilegal, ahí hay una responsabilidad".

Héctor Sánchez ha asegurado que las asociaciones de hostelería de Euskadi se encuentran satisfechas por la resolución judicial, y "pendientes de la decisión del Gobierno". "La pelota está en el tejado de ellos. Si recurren, habrá que seguir peleando, y si no recurren, pues genial", ha concluido.