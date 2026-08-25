El importe medio de las pensiones sube un 4,1% en Euskadi, hasta superar los 1.648 euros

Archivo - El número de pensiones y la cuantía media de las prestaciones creció en Euskadi en el mes de agosto - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social abonó 592.012 pensiones en Euskadi este mes de agosto (un 1,10% más respecto al mismo mes del año anterior), con una cuantía media de 1.684,28 euros, lo que representa un crecimiento interanual del 4,13%.

La pensión media abonada en el País Vasco es la más elevada de todo el Estado, en el que la media se sitúa en 1.373,44 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Por territorios históricos, en Álava se abonaron 85.802 pensiones, con una cuantía media de 1.709 euros; en Gipuzkoa se pagaron 198.664 por un importe medio de 1.654,62 euros; mientras que las pensiones abonadas en Bizkaia fueron 307.546, con una cuantía media de 1.696,55 euros.

Las modalidades de pensión más habituales en Euskadi fueron las de jubilación (398.600 y una cuantía media de 1.909,25), viudedad (132.270 y un importe medio de 1.170,41) e incapacidad permanente (43.031 y 1.590,25 euros).

En el conjunto del Estado la Seguridad Social abonó 10.535.869 pensiones a más de 9,5 millones de personas en la nómina de agosto, que ascendió a 14.470,4 millones de euros.

Este mes se han registrado 6,74 millones de pensiones de jubilación y más de 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, 1,06 millones de pensiones de incapacidad permanente, 336.336 de orfandad y 46.928 en favor de familiares.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.373,44 euros este mes, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

REGÍMENES

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se sitúa en 1.574,9 euros mensuales, un 4,5% más que en agosto de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social es de 1.733,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.062,1 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.004,9 euros, y de 1.739,9 euros en el Régimen del Mar.

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.707,2 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de julio.