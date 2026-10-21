Insausti aplaude que Gobierno Vasco haya recuperado las VPO de Benta Berri y apuesta por "seguir trabajando en alianzas"

Archivo - El alcalde de Donostia-San Sebastián, Jon Insausti. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha aplaudido que el Gobierno Vasco haya recuperado las 510 viviendas de protección pública de Benta Berri cuyos vecinos podían ser desahuciados en 2028 al perder la protección, comprándolas a Testa, controlada por el fondo de inversión Blackstone, y ha abogado por "seguir trabajando en alianzas".

En declaraciones a los medios en la capital guipuzcoana, Insausti ha señalado que se trata de "una muy buena noticia". "La unión y la fuerza de los donostiarras ha traído una solución", ha destacado.

Además, ha agradecido "la paciencia y confianza de los vecinos con las instituciones vascas y la unión de los partidos que conforman el Ayuntamiento", porque en este tema han estado, "todos a una, reclamando y exigiendo también una solución al Gobierno Vasco".

"Así lo hicimos en el pleno del mes de marzo también, donde pedimos una solución concreta" para los vecinos de estas viviendas protegidas cuyo derecho de superficie el Gobierno Vasco cedió en 1998, para la construcción de 510 viviendas protegidas, a las empresas Metrovacesa y Vallehermoso por un periodo de 75 años.

Estas dos empresas se fusionaron posteriormente con la socimi Testa Residencial, y posteriormente trasmitidas a Testa residencial, hoy Testa Homes, que forma parte del fondo Blackstone, han indicado.

Las 510 viviendas protegidas destinadas al alquiler se calificaron formalmente en noviembre de 1998 por un plazo de protección de 30 años, fijando su fecha de vencimiento para noviembre de 2028, cuando las familias actualmente inquilinas podrían ser desahuciadas.

Insausti ha aplaudido que "cuando los donostiarras nos unimos hacemos grandes cosas". Por ello ha apostado por "seguir trabajando en alianzas", porque "es así como la ciudad sale adelante y como hacemos frente a los retos y desafíos que tiene Donostia".

"Me alegro muchísimo de que el Gobierno Vasco liderado por el lehendakari, Imanol Pradales, haya traído una solución clara y concreta a Donostia", ha incidido.

Finalmente, ha defendido que no es "para nada partidario de operar con fondos buitre" y, por ello, aplaude que "el Gobierno Vasco haya reculado y recupere la propiedad, el control, de las viviendas de Benta Berri".