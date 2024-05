Los investigadores Ikerbasque lograron en 2023 atraer a Euskadi fondos por valor de 45,4 millones, 5 más que en 2022

Ikerbasque cerró 2023 con 373 personas investigadoras: 191 consolidadas, 106 jóvenes y 76 Research Associate, categoría intermedia



BILBAO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores Ikerbasque lograron en 2023 atraer a Euskadi fondos por valor de 45.437.886 euros, lo que supone 5 millones más que en 2022. Desde 2007 han conseguido traer al País Vasco un total de 380 millones de euros.

El director científico de Ikerbasque, Fernando Cossío, y el viceconsejero de Universidades e Investigación, Alfonso Morais, acompañados de dos investigadoras de Ikerbasque, han presentado este jueves el balance de 2023 de la Fundación Vasca para la Ciencia.

Al final de 2023, Ikerbasque contaba con un total de 191 investigadores con amplia trayectoria investigadora y capacidad de liderazgo, 106 jóvenes investigadores con los que se pretende promover una cantera de jóvenes de alto nivel y 76 Research Associate, una categoría que complementa las dos anteriores y que busca cubrir las diferentes etapas de la carrera investigadora.

A lo largo del año, estos investigadores sumaron un total de 1.530 artículos en publicaciones indexadas, es decir, en medios editoriales de alta cualificación a escala internacional, lo que supone un aumento del 6% en relación a los datos obtenidos el año anterior.

Sobre un total de 1.222 proyectos (164 proyectos más que el año anterior) que contaron con financiación externa, 23 dispusieron de financiación del ERC (European Research Council, el Consejo Europeo de Investigación) y a finales del año pasado 1.639 personas trabajaban en los grupos liderados por estos investigadores.

Asimismo, los investigadores han participado en la creación de 37 spin-off, iniciativas empresariales que se caracterizan por basar su actividad en la explotación de nuevos procesos, productos o servicios a partir del conocimiento y los resultados obtenidos en sus investigaciones.

Las personas captadas por Ikerbasque en todo el mundo para desarrollar su trabajo en universidades y centros de I+D del País Vasco proceden de 35 países y son mayoritariamente varones, 71% de hombres frente a un 29% de mujeres.

En relación a su área de conocimiento, el 46% son especialistas en ciencias experimentales y el 25% en ciencias médicas. Un 15% son especialistas en ingeniería y un 14% en ciencias sociales y humanidades.

Los investigadores Ikerbasque, han destacado en la presentación, proceden de los centros de "mayor prestigio a nivel mundial" como el MIT, la Universidad de Harvard, Oxford, Stanford, CNRS o Max Planck.

Desde Ikerbasque han señalado, además, que los resultados obtenidos en 2023 "permiten afirmar que Euskadi se posiciona como un referente europeo en ciencia". "Somos reconocidos ya a nivel internacional como una región con investigación avanzada, con grupos vascos de investigación de nivel internacional y donde se dan las condiciones adecuadas para desarrollar una investigación de talla internacional", han remarcado.

Muestra de ello, han apuntado, es que en 2023 la Comisión europea eligió el programa de atracción de investigadores de Ikerbasque como "una de las mejores iniciativas europeas para el desarrollo científico". Hasta la fecha, los diferentes programas de Ikerbasque han conseguido 28 millones de euros de la Comisión Europea.

TRABAJOS

Entre los trabajos desarrollados por los investigadores Ikerbasque y las publicaciones destacadas a lo largo del último año destaca una investigación a nivel global muestra que las ciudades no están aprovechando todo el potencial que ofrecen las soluciones basadas en la naturaleza. Se trata de un estudio en el que participaron Marta Olazabal y Unai Pascual, investigadora e investigador Ikerbasque en el BC3 y que se publicó en la revista Nature Sustainability.

Otro trabajo destacado es un estudio internacional en el que participó Amaia Arranz, investigadora Ikerbasque del centro vasco Achucarro, que muestra un mecanismo de muerte de las neuronas en la enfermedad de Alzheimer, que puede abrir las puertas a nuevas terapias o fármacos. El estudio se publicó en la revista Science.

Por otro lado, el estudio 'Genomas antiguos de los Balcanes' revela cómo se conformó la Europa eslava. Iñigo Olalde, investigador Ikerbasque en la UPV/EHU, lideró, junto con el Instituto de Biología Evolutiva (IBE: CSIC-UPF) y la Universidad de Harvard, este estudio en el que han reconstruido por primera vez la historia genómica del primer milenio de la península balcánica, publicado en la revista Cell.

Otro trabajo destacado es el estudio 'Nanopartículas ultrapequeñas de carbonato cálcico para mejorar el diagnóstico de la aterosclerosis', en el que Jesús Jiménez Cabello y Susana Carregal de CIC biomaGUNE han diseñado y comparado nanopartículas que proporcionan información sobre la fase de desarrollo de la placa en la aterosclerosis, un hallazgo que puede conducir al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para el cáncer de mama. Este trabajo fue publicado en la revista ACS Nano.

CENTRO DE DESTINO

En cuanto a sus destinos, 126 investigadores Ikerbasque han quedado adscritos a la UPV/EHU. Los 247 restantes se han incorporado al resto de Universidades (Deusto y Mondragon Unibertsitatea) y a los centros de investigación, entre ellos los nueve BERC (Basque Excellence Research Centre), dependientes del Departamento de Educación.

En total, los BERC existentes son Achucarro - Basque Center for Neuroscience; BCMaterials- Basque Center for Materials, Applications and Nanostructures; Polymat - Basque Center for Macromolecular Design & Engineering (San Sebastián); DIPC - Donostia International Physics Center; CFM-MPC Materials Physics Center (San Sebastián); Biofisika Institutua. Basque Centre for Biophysics de Bizkaia (Leioa); BC3 - Basque Centre for Climate Change; BCAM - Basque Center for Applied Mathematics (Bilbao); y BCBL - Basque Center on Cognition, Brain and Language (San Sebastián).

Además de estos nueve centros de excelencia y las tres universidades citadas (UPV/EHU, Deusto y Mondragon), entre los receptores de los investigadores contratados por Ikerbasque se encuentran también los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) biomaGUNE (biomateriales), bioGUNE (biociencias), energiGUNE (energía) y nanoGUNE (nanociencias).

También están los institutos de investigación sanitaria Bioaraba, Biobizkaia y Biogipuzkoa, y los centros de investigación Azti, Neiker, Tecnalia y Tecnum (Universidad de Navarra), además del Globernance (centro de investigación y difusión del pensamiento político) y el IISL/IISJ (Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati). En total, 25 universidades y centros de investigación vascos se benefician de la captación de investigadores internacionales.