El Iradier Arena acogerá el XVI Mercado de Trueque de Libros el fin de semana del 24 y 25 de octubre

Mercado de Trueque de Libros - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red de Bibliotecas municipales de Vitoria-Gasteiz organiza el Mercado de Trueque de Libros, con motivo del 'Día de las Bibliotecas', dentro de una edición que se celebrará el fin de semana del 24 y 25 de octubre en el Iradier Arena.

En un comunicado, el Ayuntamiento gasteiztarra ha informado de que el evento abrirá sus puertas el sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y el domingo únicamente de mañana.

La concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha subrayado que el Iradier Arena se convertirá en "una gran biblioteca, un espacio abierto y acogedor en el que intercambiar libros y pasar un buen rato en familia".

En paralelo a los trueques, se han programado actividades complementarias para toda la familia. El sábado se han previsto dos talleres infantiles bilingües, de 11.30 a 13.30 horas, para crear marionetas de dedo, y de 17.30 a 19.30 horas, será el turno de los personajes articulados de papel. Asimismo, habrá dos ventanas de música en directo de la mano del dúo acústico de voz y guitarra, Caoba, a las 11.30 y 18.00 horas.

El domingo, por su parte, ofrecerá otro taller infantil, de 11.00 a 13.00 horas, esta vez centrado en realizar con cartulina personajes voladores de cuento. De igual manera, Caoba realizará su última actuación del fin de semana da las 11.30 horas.

Además, a lo largo de todo el fin de semana se podrá visitar la exposición del concurso 'Gazte Hitzak 2026'. En ella, se encuentran los relatos ganadores y las ilustraciones realizadas 'ad hoc' por el alumnado de IDArte, Escuela Superior de Arte y Diseño.

"El Mercado de Trueque de Libros tiene como objetivo promocionar el hábito de lectura, la sostenibilidad dando una segunda vida a los ejemplares, y la actividad de la Red Municipal de Bibliotecas", ha explicado la edil.

TRUEQUES

Para realizar los trueques, solo se admitirán ediciones a partir del año 2000, con el fin de mejorar la calidad y actualidad de los ejemplares, y cada persona podrá hacer un máximo de cinco cambios.

Igualmente, no se aceptarán libros de texto, universitarios, de informática, técnicos, de geografía, de estudios sociodemográficos, guías de viaje, subrayados, rotos, en mal estado, tomos sueltos, revistas y enciclopedias.

Los libros que traiga la ciudadanía se complementarán con más de 5.000 libros que la propia Red de Bibliotecas aportará para la ocasión, con el fin de dotar de mayor diversidad la oferta.

"Animo a la ciudadanía a que se pase por el Mercado de Trueque de Libros a renovar sus bibliotecas doméstica y a disfrutar de un ambiente familiar en torno a los libros", ha invitado Díaz de Corcuera.