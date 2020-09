Iriarte cree que Mendia estará en el Gobierno porque Urkullu ha decidido nombrarla y su "tándem traerá más de lo mismo"

BILBAO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata a lehendakari de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha afirmado que "el baile de quién va a estar o no" en el próximo Gobierno Vasco es lo que "menos interesa" y ha opinado que la presencia de la dirigente socialista Idoia Mendia en el Ejecutivo se produce porque "Urkullu ha decidido nombrarla". Asimismo, ha advertido de que "el tándem Urkullu-Mendia va a traer más de lo mismo".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha pronunciado de este modo en relación al anuncio de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, a los militantes socialistas, de que ha decidido entrar a formar parte del nuevo Gobierno Vasco y de que su intención es que su partido se "remangue" para sacar a Euskadi de la crisis económica y social en la que le ha sumido la pandemia del covid-19.

La representante de EH Bildu ha opinado que, pese a que la dirigente socialista ha hecho "una presentación diciendo que ha decidido que va a estar en el Gobierno, quien ha decidido que esté o no en el Gobierno es Iñigo Urkullu". Según ha indicado, este anuncio lo que le "sugiere" es que el lehendakari en funciones, quien tiene "la prerrogativa exclusivamente" de designar a los consejeros de su Gobierno, es quien "ha decidido nombrarla".

La representante de EH Bildu ha señalado que, en todo caso, "el baile de quién va a estar y quién no en el gobierno" es lo que "menos interesa".

"Me interesa que las personas que estén en el Gobierno sean personas solventes y capaces de dar respuesta a los retos que tenemos, pero si va a ser una persona u otra, si va a haber una vicepresidencia, dos o 14, me parece que es un baile de sillas que no aporta gran cosa a este debate en este momento", ha asegurado Maddalen Iriarte, que ha advertido de que "el tándem Urkullu-Mendia nos va a traer más de lo mismo".

(Habrá ampliación)