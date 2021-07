Iriarte cree que "se puede ver algún día" que PNV y EH Bildu alcancen un pacto de gobierno en Euskadi

BILBAO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha considerado que "se puede ver algún día" que PNV y EH Bildu alcancen un pacto de gobierno en Euskadi. Asimismo, ha defendido que no se puede admitir que "una clara minoría en este país ponga vetos a una gran mayoría respecto a las decisiones que se han tomado y firmado en el Parlamento", en referencia al nuevo estatus.

En una entrevista a Radio Popular, recogida por Europa Press, Iriarte se ha referido al acuerdo alcanzado con el PNV sobre el nuevo estatus en la pasada legislatura, y ha defendido que es "el único firmado por que el resto es un acuerdo sobre el no acuerdo". "El único acuerdo que existe es el firmado entre PNV y EH Bildu, y el resto es una serie de textos 'frankenstein en que acuerdan el desacuerdo", ha criticado.

Por otro lado, ha defendido que existe un mandato del Parlamento vasco que determina que hay que "escribir un texto articulado respetando las bases y principios recogidas en ese acuerdo firmado". En esta línea, ha sostenido que EH Bildu se sitúa junto "al 70% de la gente de este país que dice querer poder decidir también sobre su futuro político".

A su juicio, el PNV tiene "algunos problemas", ya que parte de sus votantes pueden no estar "a favor de la independencia", de tal modo que la formación jeltzale "puede tener el temor" de quien es hegemónico, pero, si da un "paso contundente, el que aparece en esas bases y principios, puede perder parte de esa hegemonía".

Por otro lado, ha defendido que EH Bildu está dispuesta a pactar en tanto en cuanto ello suponga "pasos para mejorar la vida de la gente" y, por ello, ha considerado que "se puede ver algún día que el PNV pacte un gobierno con EH Bildu".

Por contra, ha denunciado que "lo que no se puede admitir es que una clara minoría en este país ponga vetos a una gran mayoría respecto a las decisiones que se han tomado y firmado en el Parlamento", en referencia al nuevo estatus.

"Eso no puede ser, y no puede ser que algunos partidos veten la posibilidad de que otros ciudadanos y no tengamos la oportunidad de decidir otras cosas diferentes", ha insistido.