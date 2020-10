EH Bildu dice que la oposición se encuentra "una pared de hormigón armado" en Euskadi

Cree que se está haciendo "una lectura demasiado optimista" de los datos de la pandemia con "improvisación" y medidas que llegan "tarde"

BILBAO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, ha advertido al Gobierno Vasco de que no puede haber "auzolan sin comunicación" y, en este sentido, ha criticado que, mientras con el Ejecutivo central o navarro hay "una línea directa" de comunicación, en Euskadi la oposición se encuentra con "una pared de hormigón armado".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Iriarte ha lamentado que está siendo "complicado hacer oposición", a pesar de que su formación está aportando "propuestas realizables" en un contexto con una incidencia del Covid "alta" que requiere "medidas importantes y urgentes".

En este sentido, ha censurado que, mientras EH Bildu realiza una "oposición constructiva", se encuentra ante "una pared de hormigón armado". Según ha afirmado, por el momento, "sólo hemos oído esas palabras de Auzolan" por parte del Ejecutivo, pero "cómo quiere hacerlo sin comunicación". "Hay que cambiar el modelo de gobernanza", ha reclamado.

De este modo, ha insistido en que, "cuando uno habla de 'auzolan', tiene que tener muy claro que no va a haber una adhesión absoluta a sus planteamientos, que habrá que hablar, llegar a acuerdos y tomar otras decisiones". Por contra, ha criticado, el Gobierno Vasco "está muy acostumbrado a que se adhieran a sus posturas".

En este marco, ha respondido a las críticas que recibe EH Bildu por parte del PNV, en relación a su postura en las instituciones vascas y en otras instituciones, precisando que "en Madrid hablamos con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias, con la ministra Montero; en Nafarroa tenemos una línea directa con María Chivite; y no ocurre lo mismo aquí. En los últimos cuatro años, he hablado con el lehendakari en dos ocasiones, siempre a petición mía. Pero no tenemos una relación fluida", ha señalado.

En palabras de Maddalen Iriarte, "en un tiempo en que se pide 'auzolan', lo mínimo es que tuviéramos una relación fluida y ver qué podemos hacer en común".

Por otro lado, ha censurado que se está haciendo "una lectura demasiado optimista" sobre la incidencia de la pandemia en Euskadi porque los datos son "muy preocupantes" y hay que trabajar "en prevención" y con "menos improvisación". De este modo, ha instado a intentar "adelantarnos al virus" con cribados masivos "no cuando el virus llega" como ahora, sino de manera previa.

La portavoz de EH Bildu ha lamentado que las medidas que se toman están llegando "tarde" y ha incidido en la importancia de tener "las estrategias muy claras". Por su parte, ha defendido que, "dado el caso, a lo mejor habrá que pensar en medidas más restrictivas" para que los datos puedan bajar "a unos más tolerables de manera rápida", lo que sería "beneficioso" para la salud y para la economía también.

En todo caso, ha subrayado que se ha demostrado que la pandemia "se controla mejor desde lo local, desde lo pequeño" porque se conocen mejor la estructura y capacidades, y ha añadido que, por su parte, EH Bildu siempre abogará "por que sea el lehendakari el que esté al frente de lo que nos venga por delante y dirigir lo que nos esté ocurriendo" en Euskadi.

A LA COLA DE EUROPA

Iriarte también ha aludido al plan de legislatura presentado este martes por el Ejecutivo vasco, que ha dicho conocer sólo por los medios de comunicación. En cualquier caso, ha señalado que, "leídos a primera vista", cualquier persona puede suscribir la apuesta por la sanidad, el empleo y "por no dejar a nadie atrás", pero, al analizar "en detalle", se perciben aspectos como que se vuelve a "hablar del 10% de paro", un dato que supone "volver a quedarnos en la cola de Europa".

También ha reiterado que los fondos de reconstrucción van a ser "muy importantes" para los próximos años y generaciones. Según ha explicado, EH Bildu va interpelar este miércoles en el Congreso al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre los criterios que se van a usar para distribuir esos recursos porque, "al parecer, la mitad de los fondos del Next Generation los quiere utilizar el Gobierno español para adjudicarlos a su presupuestos".

"Es una clara centralización de esos fondos", ha denunciado la portavoz parlamentaria de EH Bildu, que ha opinado que los "mínimos exigibles" son los que se aportan mediante el cupo en Euskadi o el convenio en Navarra.

Asimismo, ha dicho no entender que, ante la importancia de cómo se usen estos fondos, "Urkullu deje en manos de una consultoría a quién se le pueden adjudicar, en vez de crear un ente en que podamos analizar lo que está pasando" los distintos agentes vascos.

EITB

Por otro lado, ha reiterado las críticas de su formación a la elección de Andoni Aldekoa como nuevo director general de EiTB ya que es la radiotelevisión pública vasca la que "sale marcada".

Tras precisar que no pone "en duda las capacidades" de Aldekoa, ha recordado que Aldekoa fue "una persona de absoluta confianza" del Lehendakari Urkullu y del exalcalde de Bilbao Iñaki Azkuna y ha señalado que, a su entender, "una vez que se tiene una relación directa con un partido, el camino de vuelta se cierra". Según ha remarcado, la dirección de EiTB es un cargo que tiene que asumir "una persona profesional e independiente" porque el ente "es de todos los vascos" y no de "ningún partido político".

Finalmente, preguntada por la petición de mayor visibilidad en EH Bildu por parte de críticos de EA, ha destacado que EA es una formación que "ha sido muy importante" para EH Bildu y ha señalado que "hay foros donde los críticos y no críticos saben que se han tomado decisiones, como las asambleas nacionales y el congreso de EH Bildu", en los que se pueden "discutir todas estas cosas".