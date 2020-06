EH Bildu urge a "un pacto de país sobre empleo" y un Gobierno Vasco que "impulse la reactivación económica"

Cree que en estos momentos "no vale la inercia" y reclama un Ejecutivo que "haga mucho más que de observador ante la crisis"

SAN SEBASTIÁN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata de EH Bildu a lehendakari, Maddalen Iriarte, ha urgido a la puesta en marcha de "un pacto de país sobre el empleo", al tiempo que ha defendido que, en estos momentos, se requiere de un Gobierno Vasco "que impulse la reactivación económica y que trabaje mano a mano con todos los sectores y agentes económicos".

En rueda de prensa por vía telemática para hablar del empleo, tras conocerse los "muy preocupantes" datos del paro en Euskadi en el pasado mes de mayo, con 3.072 personas paradas más, lo que supone un incremento del 2,2% respecto al mes anterior, Iriarte ha alertado de que los vascos se encuentran "ante una gran crisis" y en una situación de "verdadera emergencia", frente a la cual "hay que tomar medidas".

En este contexto, ha considerado necesario alcanzar "un pacto de país sobre el empleo, para no perderlo, crear más, que no se siga precarizando", así como para que no siga aumentando "la brecha salarial entre mujeres y hombres" y se logre "un compromiso con el empleo de la juventud", sin olvidar tampoco "a los parados mayores de 45 años y colectivos que cada vez tienen más dificultades para acceder a un empleo".

"Un pacto de país para que todos los ciudadanos de Euskadi puedan desarrollar un proyecto de vida digno", ha subrayado. Iriarte ha incidido en que, en estos momentos, "no vale la inercia, dejar que la economía actúe por sí misma", sino que "necesitamos un Gobierno que impulse la reactivación económica y que trabaje mano a mano con todos los sectores y agentes económicos". "Un Gobierno que haga mucho más que de observador ante la crisis", ha añadido.

Por otro lado, Iriarte también ha abogado por "dignificar el cuidado y considerarlo como un pilar de transformación". La candidata de EH Bildu ha subrayado que "Euskal Herria ha demostrado que tiene fuerza, alternativas y capacidad de inventar nuevas cosas" y ha citado, como ejemplo, las cooperativas, "empresas basadas en la economía colaborativa que han sabido dar respuestas a diferentes crisis".

En este sentido, ha incidido en "subrayar las directrices que nos van a llevar a un futuro más esperanzador, compaginándolo con una transición ecológica sin fisuras".

PROPUESTA DE ELA

A preguntas de los periodistas sobre la propuesta de ELA para complementar las cuantías de los sueldos inferiores a 1.200 euros en ERTE, algo que Adegi ve que va "en la línea adecuada" siempre que parta de un "esfuerzo compartido" y que no recaiga solo en las empresas, Iriarte ha señalado que en medidas como esa y las que haya que tomar "en las próximas semanas, meses y años lo más importante es que todos los agentes económicos concernidos puedan sentarse en torno a una mesa y llegar a un acuerdo sobre las materias a tratar".

"Poder participar y tomar decisiones en común será importante y lo que dé éxito a las medidas que se tomen, por eso EH Bildu pide que se constituyan mesas para poder llegar a acuerdos necesarios y dar respuestas coordinadas entre todos", ha incidido.

ESTADO DE ALARMA

Preguntada por la posición de EH Bildu en la votación este miércoles de la nueva prórroga del estado de alarma por el covid-19 en el Pleno del Congreso, Iriarte ha señalado que seguirán actuando con "responsabilidad ante este tema".

En todo caso, ha señalado que "siempre que EH Bildu da un paso adelante es porque está trabajando a favor de la ciudadanía de este país" y, por tanto, será en ese caso cuando se pueda dar un voto favorable o una abstención, o de no ser así un voto negativo, porque están en el Congreso "para mejorar la vida de la ciudadanía".