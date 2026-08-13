Irun (Gipuzkoa) acogerá en octubre la primera exposición dedicada al diálogo entre Eduardo Chillida y Remigio Mendiburu - AYUNTAMIENTO IRUN

SAN SEBASTIÁN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sala Menchu Gal de la ciudad guipuzcoana de Irun acogerá, a partir del próximo 8 de octubre, 'Chillida Mendiburu. Espejo del tiempo', la primera exposición dedicada al diálogo entre la obra de Eduardo Chillida (1924-2002) y Remigio Mendiburu (1930-1990).

La muestra reunirá una selección de esculturas de ambos artistas y permitirá acercarse a los vínculos personales y artísticos que compartieron, así como a sus distintas formas de entender "la materia, el espacio y el proceso creativo".

Para la alcaldesa, Cristina Laborda, "que Irun acoja la primera exposición concebida específicamente para poner en diálogo la obra de Chillida y Mendiburu es una magnífica noticia". "Son dos figuras fundamentales de la escultura vasca y poder reunir sus obras en la Menchu Gal nos permite ofrecer a la ciudadanía una propuesta cultural de enorme interés y calidad", ha subrayado.

La regidora irundarra ha destacado que desde el Ayuntamiento quieren "una Menchu Gal con identidad propia, abierta a distintas miradas y trayectorias". "Una sala en la que la creación vinculada a Irun y a nuestro entorno, los nuevos lenguajes y proyectos como este formen parte de una misma programación cuidada, diversa y con personalidad", ha afirmado.

A través de una selección de esculturas, la exposición pondrá de relieve los vínculos personales y artísticos que compartieron Chillida y Mendiburu, así como sus distintas maneras de abordar cuestiones como la materia, el espacio, el proceso creativo y la relación entre arte, naturaleza y territorio. El hierro, la madera y otros materiales adquieren "un papel fundamental" en el trabajo de ambos artistas.

Uno de los elementos destacados de la muestra será el testimonio fotográfico de un encuentro entre Chillida y Mendiburu en el taller de este último en Hondarribia, documentado en los años sesenta por los fotógrafos estadounidenses Sidney y A. Lurie Waintrob.

La exposición recupera además un vínculo especialmente significativo con la propia sala Menchu Gal. Eduardo Chillida expuso en este espacio entre el 28 de enero y el 3 de julio de 2011, mientras que Remigio Mendiburu lo hizo entre el 28 de febrero y el 14 de septiembre de 2014.

Más de una década después, sus obras regresan a Irun en una muestra centrada precisamente en el diálogo entre ambos creadores. La inauguración tendrá lugar el 8 de octubre y la exposición podrá visitarse en la sala Menchu Gal hasta el 10 de enero de 2027.