ITP Aero apuesta por reforzar la colaboración con sus proveedores, tras destinar 176 millones a los vascos en 2025

Celebración en Zamudio del primer Supplir Forum de ITP Aero - ITP AERO

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

ITP Aero apuesta por reforzar la colaboración con la cadena de suministro local tras cerrar 2025 con compras por 176 millones de euros a proveedores del País Vasco.

La compañía ha celebrado este martes en Zamudio (Bizkaia) la primera edición de su Supplier Forum, un encuentro que ha reunido a más de 50 directivos de 30 empresas proveedoras para compartir la visión estratégica de la compañía y "fortalecer la colaboración con una cadena de suministro llamada a desempeñar un papel esencial en su crecimiento futuro".

En un comunicado, la empresa ha señalado que la amplia representación de compañías del entorno ha reflejado el "fuerte vínculo" de ITP Aero con el tejido industrial local.

En concreto, el 75% de las compañías participantes cuentan con presencia en el País Vasco, un territorio que "desempeña un papel clave en el desarrollo de capacidades industriales avanzadas para el sector aeroespacial".

Durante el Supplier Forum, ITP Aero ha presentado a sus proveedores los principales proyectos que impulsarán el crecimiento de la compañía en los próximos años, las perspectivas asociadas al incremento de la demanda en aviación comercial y defensa, y las "oportunidades futuras" ligadas a la próxima generación de motores aeronáuticos, incluidos los destinados a los futuros aviones de pasillo único (Next Generation Single Aisle o NGSA).

"PAPEL ESENCIAL"

Asimismo, la compañía ha destacado "el papel esencial" de la cadena de suministro local para "acompañar su expansión, impulsar el desarrollo de nuevas capacidades industriales y reforzar la competitividad del ecosistema aeroespacial".

ITP Aero ha recordado que, como reflejo de su "fuerte arraigo industrial" en el territorio, destinó 176 millones de euros a proveedores del País Vasco en 2025, dentro de un gasto total de más de 320 millones de euros en su cadena de suministro en España, lo que supone un incremento del 20% respecto al año anterior. Esta actividad contribuyó a la creación de aproximadamente 1.350 empleos indirectos en España durante el año.

Con una red de más de 1.000 proveedores en España y más de 2.400 en todo el mundo, la compañía ha señalado que impulsa el desarrollo de capacidades industriales "estratégicas" y refuerza su papel como motor de crecimiento económico e industrial.

La CEO de ITP Aero, Eva Azoulay ha señalado que sus proveedores son socios estratégicos para cumplir "sus compromisos con los clientes y hacer posible nuestro crecimiento".

"A medida que aumenta la demanda, necesitamos trabajar juntos para responder a las necesidades de hoy mientras invertimos en la capacidad, las capacidades y la competitividad que necesitaremos mañana", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que el Supplier Forum tiene como objetivo reforzar esa colaboración, alinearse en sus prioridades. "Y asegurar que, juntos, estamos preparados para cumplir nuestros compromisos con los clientes y aprovechar las oportunidades que tenemos por delante", ha asegurado.

La jornada ha concluido con una visita a la sede de ITP Aero en Zamudio (Bizkaia), donde los asistentes han podido conocer de primera mano algunas de las capacidades industriales y tecnológicas de la compañía.