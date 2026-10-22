Jauregi advierte que si SEPI no es flexible con la deuda de Tubos Reunidos, se le aboca a una salida "sin retorno"

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi - IREKIA

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha advertido de que si la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no es flexible con los 150 millones de euros que le adeuda Tubos Reunidos, abocará a la empresa a una salida que "no tiene retorno".

En declaraciones realizadas en Vitoria, Jauregi ha manifestado que la Comisión Europea, a instancias de SEPI, ha dado una opinión inicial sobre la deuda de Tubos Reunidos "que no es definitiva", en la que apunta que no sería posible una quita de la deuda de SEPI. "Esta parte de la Comisión la lleva Teresa Rivera, y aquí no es una posición definitiva", ha dicho.

Tras destacar que "la clave de bóveda es siempre los 150 millones de deuda de SEPI", ha indicado que hablará con la sociedad estatal para poder sacar a Tubos Reunidos adelante.

"Aquí los inversores están muy preocupados por la situación. Ellos hicieron las ofertas el 7 de octubre pensando que no iba a haber una deuda de 150 millones de SEPI. Esto, de alguna manera, es una sorpresa para ellos y están muy preocupados porque dicen que las ofertas que hicieron ellos estaban condicionados a que esta deuda no existiese", ha explicado.

En este sentido, ha apuntado que ahora, si SEPI insiste que esta deuda "tiene que estar, de alguna manera, utilizando a la Comisión Europea", en los próximos días va a estar hablando con ellos y ver cómo se puede abrir una situación donde todos tienen que ser "mucho más flexibles". "Si no, estamos abocando a la empresa a una salida que no tiene retorno", ha alertado.