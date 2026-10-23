JJpD concede el premio 'Justicia Democrática' al magistrado Perfecto Andrés por su contribución al garantismo penal

El magistrado jubilado Perfecto Andrés - JJPD

SAN SEBASTIÁN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación judicial Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) ha concedido el premio 'Justicia democrática' a los valores democráticos y constitucionales al magistrado jubilado Perfecto Andrés Ibáñez, por su trayectoria personal y contribución al garantismo penal.

El galardón se ha entregado por el Secretariado de esta asociación este viernes durante la celebración del 40º Congreso de JJpD, que se celebra desde este pasado jueves en San Sebastián bajo el título 'Barbarie o derecho, encrucijada de la humanidad'.

Perfecto Andrés Ibáñez, de 83 años, nació en Palencia, estudió derecho en la Universidad e Navarra desde 1961 y tras aprobar la oposición a juez en 1973 se incorporó al movimiento clandestino 'Justicia Democrática', compuesto por jueces, fiscales y secretarios judiciales, que durante la dictadura propugnaban la instauración de un Estado democrático de Derecho con una jurisdicción independiente.

Restaurada la democracia, se incorporó a la única asociación profesional de jueces que en aquel momento se constituyó, y participó en una corriente de opinión que se denominó 'Jueces para la Democracia', origen de la actual asociación judicial progresista de la que fue fundador en 1984, junto con otras personalidades como Juan Alberto Belloch, Manuela Carmena, Clemente Auger, Pascual Sala, Gonzalo Moliner o Cándido Conde-Pumpido.

Ha sido juez en Toro, Bilbao y la Audiencia Provincial de Madrid, vocal del primer Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, finalmente, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que se mantuvo hasta la jubilación a los 72 años.

Perfecto Andrés, además de autor de numerosos artículos y obras jurídicas, es un conocido divulgador de la obra del filósofo y magistrado Luigi Ferrajoli, del que ha traducido al español la totalidad de su obra. También fue fundador y director de la revista científica 'Jueces para la Democracia. Información y debate', que ha publicado más de cien números, y es colaborador habitual de varios medios de comunicación escrita.

La magistrada Concepción Roig, integrante del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, como jurado del premio "Justicia Democrática", ha sido la encargada de entregar este reconocimiento al magistrado Perfecto Andrés Ibáñez.