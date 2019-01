Jonan Fernández llama a alzar la voz ante las pintadas en sedes de partidos y decir que "éste no es el camino"

Publicado 29/01/2019 11:03:48 CET

BILBAO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha realizado este martes un llamamiento a alzar la voz ante las pintadas que se están realizando en las sedes de partidos y decir que "éste no es el camino" porque "posturas pasivas" crean "una pedagogía de aceptación de los hechos".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Fernández ha considerado que quiere pensar que "esto son coletazos de formas de intervención política del pasado, que están fuerza tiempo y que merecen todo el tipo de rechazo y de condena".

"También hay que decir, aprendiendo del pasado, que posturas pasivas o acríticas ante determinados hechos como éstos, generan una pedagogía de aceptación de los hechos", ha añadido.

Por ello, ha emplazado a generar "una pedagogía política" sobre que "en el juego de las relaciones políticas, de las reivindicaciones, de las luchas y peleas que se dan en una sociedad por unos objetivo o por otros, es fundamental respetar unas reglas de juego y actuar de acuerdo a los derechos humanos".

"Y siempre que eso no ocurra, es muy importante que aparezcan con claridad todas las voces políticas para decir: 'éste no es el camino, esto no puede ser así, la manera de trabajar por el presente y el futuro de este país es otra", ha dicho. Por ello, ha insistido en que "no hacerlo es una forma o pasiva o acrítica de dejar pasar este tipo de situaciones".