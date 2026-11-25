Archivo - Atxondo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi lluvia con intensidad en la vertiente cantábrica durante la madrugada y primeras horas de la mañana, pero los chubascos irán perdiendo intensidad a partir de la tarde. Las precipitaciones quedarán más concentradas en la vertiente cantábrica.

La cota de nieve irá subiendo y por la tarde-noche se situará por encima de los 1.500 metros. El viento del oeste y noroeste seguirá soplando con fuerza en la costa y en el valle del Ebro, aunque perderá intensidad hacia el final del día. Las temperaturas apenas experimentarán cambios.