Las V Jornadas de Enfermería Integrativa de Álava ponen el foco en una visión integral de los cuidados

Jornadas de Enfermería Integrativa de Álava - COEA

VITORIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Álava ha celebrado este viernes en Vitoria-Gasteiz las V Jornadas de Enfermería Integrativa, un encuentro que este año se ha desarrollado bajo el lema 'El cuidado que restaura: salud, bienestar y esencia enfermera', para poner el foco en una visión integral de los cuidados.

Organizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Álava y su Comisión de Enfermería Integradora, la jornada está dirigida a profesionales y estudiantes de Enfermería. A lo largo de la misma, los asistentes han podido conocer diferentes enfoques relacionados con el cuidado integral y compartir experiencias en torno al bienestar, la salud y la práctica enfermera.

La apertura institucional ha corrido a cargo de Inmaculada Sáez, secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Álava, acompañada por Gorka Urtaran, diputado foral de Políticas Sociales, y Nuria Pascual, directora de Innovación, Sistemas de Gestión y Evaluación de la Diputación Foral de Álava.

Durante su intervención, Inmaculada Sáez ha destacado la celebración de la quinta edición de estas jornadas y ha subrayado la importancia de la enfermería integrativa como "una forma de entender los cuidados desde una perspectiva global de la persona".

Por su parte, Urtaran ha agradecido la labor de las profesionales que cuidan a las personas usuarias de residencias y centros de día y ha defendido la necesidad de avanzar hacia modelos de atención en los que "la compañía, la comprensión y la empatía complementen la atención asistencial".

En este sentido, ha señalado que el trabajo que impulsa la Diputación Foral de Álava para reforzar las relaciones con las personas atendidas, sus familias y las personas cuidadoras "conecta con el enfoque de la enfermería integrativa, centrado en una atención más personalizada y en las necesidades de cada persona".

APROXIMACIONES AL CUIDADO

La jornada se ha articulado en torno a distintas ponencias y talleres centrados en el cuidado integral de las personas. La mesa de la mañana, moderada por Martina Pilar González, ha comenzado con la intervención de Natalia Costanzo y Rocío Cardeñoso, quienes han compartido la ponencia 'Del control de la hipertensión y el colesterol al cuidado integral cardiovascular'.

A continuación, Patricia Gordillo y Tamara Angulo han abordado el estrés desde la enfermería con la sesión 'Cuidar las raíces, un abordaje integrativo del estrés desde la enfermería'. La programación de la mañana se ha completado con el taller de kinesiología impartido por Marifran Egaña, seguido de un espacio para la reflexión y el intercambio de experiencias entre las personas asistentes.

Por la tarde, bajo la moderación de María de Miguel Vela, Luis Amurrio ha ofrecido la ponencia 'Más que oxígeno: el poder de la respiración consciente'. La jornada ha concluido con una sesión de lluvia de 'gong' y meditación, dirigida por Elisa Perdiz y Toñi García.