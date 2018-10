De Juana.-Imaz mantiene la esperanza de que la decisión sea revocada por el TS y advierte del peligro de que éste muera

Actualizado 26/01/2007 10:49:53 CET

Cree que otra resolución no supondría "ceder al chantaje" y que el Estado de Derecho puede actuar por humanidad en situaciones extremas

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Josu Jon Imaz, mantiene la esperanza de que la decisión adoptada ayer por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre el preso de ETA Iñaki de Juana de mantenerle en prisión pueda ser revocada, en un breve espacio de tiempo, por el Tribunal Supremo y recordó que la consecuencia de la resolución de ayer puede ser el fallecimiento del recluso.

A su juicio, el hecho de que se adoptara otra decisión diferente no supondría "ceder al chantaje". Además, aseguró que "la grandeza de la democracia" es la generosidad y añadió que el Estado de Derecho puede actuar "por humanidad" en "situaciones extremas".

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Imaz manifestó que la resolución de la Audiencia Nacional, como todas las decisiones judiciales "hay que acatarlas", y recordó que "no ha terminado el proceso porque cabe recurso al Tribunal Supremo y, por tanto, puede haber una decisiones diferentes dentro de un plazo de tiempo que puede ser incluso corto, dado las circunstancias de salud de esta persona".

"Yo creo que un Estado de Derecho, una democracia, puede y debe, en ocasiones, también comportarse de forma humanitaria, incluso con personas que han cometido, en su momento, crímenes execrables", señaló.

No obstante, dijo que él cree "en la grandeza de un Estado de Derecho y de una democracia". "Creo que, cuando una persona está a punto de perder la vida, es verdad que por una decisión propia de mantener una huelga de hambre, el Estado de Derecho puede y debe, por razones humanitarias, tomar soluciones diferentes a la que ha tomado la Audiencia Nacional", agregó.

Tras insistir en que todavía es posible que se revoque la resolución, indicó que, "en la lucha contra el terrorismo, desde el punto de vista de deslegitimación del discurso de este mundo, también es importante que una sociedad democrática evite hacer mártires a ese mundo". "No le oculto que a mí me hubiese gustado otra decisión", apuntó.

El dirigente jeltzale dijo que es consciente de que "es un tema complejo, que despierta sentimientos y pasiones profundas en la sociedad". "A nadie se nos quita de la cabeza los asesinatos que esta persona llevó a cabo hace unos años, la pena que cumplió por ello, que, por cierto, cumplió en su integridad; tampoco aquellas declaraciones espantosas que llevó a cabo hace unos años sobre el consejal Becerril y su esposa, que fueron asesinados por ETA en el año 2001", señaló.

No obstante, indicó que la pena que se ha solicitado para De Juana de doce años y medio de cárcel "se debe a escribir dos artículos" cuyo contenido no comparte, rechaza y "le repugna", pero "el Estado de Derecho tiene que tener una proporcionalidad y no es normal que una persona por cometer una serie a sesinatos, un asesinato, pase 18 ó 20 años en prisión y por escribir dos artículos esté 12 años, ahí hay uan desproporción evidente, a la que acompañaría, además, las razones humanitarias a las que hacía referencia".

GENEROSIDAD

"El Estado de Derecho puede y debe ser generoso en estas circunstancias y la lucha contra el terrorismo exige también acciones de deslegitimación al máximo posible y creo que la generación de mártires, que, en este caso, es evidente que es por motivaciones propias de esta persona, creo que tampoco es el mejor camino", afirmó.

Josu Jon Imaz manifestó que "hay razones humanitarias que, quizá hubiesen indicado otra decisión". "Y no se trata sólo de las razones humanitarias de una persona que está a punto o cerca de la muerte, aunque por voluntad propia, sino la circunstancia de una persona que está cumpliendo esa pena, desde mi punto de vista, absolutamente desproporcionada por haber escrito dos artículos de opinión", destacó.

Además, eludió el argumento de que otros mil presos de ETA iniciasen una huelga de hambre porque no es algo que se haya producido, y dijo "que los otros mil tampoco están en las circunstancias penales en las que está esta persona".

Sobre las palabras del senador del PNV, Iñaki Anasagasti, que ha afirmado que la Judicatura ha aplicado la pena de muerte y "está sometida a la derecha más extrema del PP", apuntó que "es una hipérbole su expresión".

"Pero yo cteo que es verdad que estamos hablando de una persona que está a punto de morir, que es avidente que ha tomado esa decisión por voluntad propia, pero el Estado de Derecho y la Judicatura, como uno de los poderes de ese Estado de Derecho, debería haber tenido también, en este caso, en cuenta las circunstancias humanitarias para que esta persona no fallezca", añadió.

A su juicio, el Estado de Derecho debe adoptar estas decisiones "incluso con las personas que han despreciado estas razones éticas de forma absoluta a lo largo de su vida". "Yo creo que ésa es la grandeza de la democracia y es precisamente lo que nos diferencia de los terroristas, entre otras cosas", subrayó, para señalar que "la consecuencia no deseada podría ser que esta persona podría fallecer".

Rechazó que, de haberse tomado otra decisión, supondría "ceder a un chantaje". "Esas circunstancias se darían en el caso de todos esos presos de ETA a los que usted hacía referencia, pero yo creo que, en este caso, incluso desde un punto de vista jurídico no existen razones, por un lado, para la pena desproporcionada que ha tenido De Juana Chaos y, en segundo lugar. yo creo que, cuando una Esatdo de Derecho actúa en circunstancias extremas por humanidad, con cierta generosidad no es ceder al chantaje. Una democracia tiene suficientes recursos para que decisiones de este tipo, en ningún caso, sean cesión al chantaje", destacó.

Tras señalar que desconoce si esta noticia "ha contrariado" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró que esto no incidirá en el proceso proque "estalló por los aires el 30 de diciembre" con el atentado de Barajas. "el proceso no lo ha roto ninguna decisión judicial ni el PP ni el PSOE ni el presidente del Gobierno ni el PNV, el proceso lo rompió ETA con un atentado brutal. con la tragedia de dos personas asesinadas a Barajas", añadió.