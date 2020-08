Kiyoshi Kurosawa inaugurará la sección Perlak del Festival de San Sebastián con 'Wife of a Spy (La mujer del espía)'

Maite Alberdi, Michel Franco, Eliza Hittman y Phyllida Lloyd, entre otros, se disputarán el Premio del Público Ciudad de San Sebastián

Kiyoshi Kurosawa inaugurará la sección Perlak de la 68 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra del 18 al 26 de septiembre en la capital guipuzcoana, con su película 'Wife of a Spy (La mujer del espía)'.

Según han recordado desde el Zinemaldia, Perlak constará de nueve títulos seleccionados en festivales internacionales como Cannes, Venecia, Deauville o Sundance.

En este apartado se darán cita otros cineastas con diversa experiencia como Maite Alberdi, Michel Franco, Eliza Hittman, Phyllida Lloyd, Maïwenn o Susanna Nicchiarelli, que competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián junto a debutantes como Yoon Dan-bi y Florian Zeller.

La película que abrirá Perlak forma parte de la competición oficial de la inminente Mostra de Venecia. El veterano Kiyoshi Kurosawa (Kobe, 1955) concursará con 'Wife of a Spy/ La mujer del espía', un drama de tintes épicos protagonizado por Aoi Yu y Takahashi Issey que comienza la noche anterior al estallido de la II Guerra Mundial.

El realizador nipón es habitual de festivales como Cannes y Venecia, pero en San Sebastián también ha participado con títulos como 'Tokyo Sonata' (Perlak, 2008), 'Shokuzai/ Penance' (Zabaltegi-Especiales, 2012) o 'Akarui Mirai/ Bright Future', así como en las retrospectivas Nuevo cine independiente japonés 2000-2015 y Japón en negro.

Michel Franco (Ciudad de México, 1979) volverá a San Sebastián tras concursar en el festival italiano con la película 'Nuevo orden/ New Order', en la que una revuelta social desencadena un violento golpe de estado visto a través de una solidaria joven y de los sirvientes que trabajan para su acaudalada familia.

El realizador, guionista y productor mexicano es asiduo al Festival de Cannes y también a Horizontes Latinos, donde ha mostrado 'Daniel y Ana' (2009), 'Después de Lucía' (2012), 'Chronic' (2015) y 'Las hijas de abril' (2017).

Otro de los títulos que la Mostra estrenará en su competición y después podrá verse en San Sebastián es 'Miss Marx', que relata la apasionada y trágica historia de amor de Eleanor, la hija de Karl Marx, una de las primeras mujeres en vincular los temas del feminismo y el socialismo. La cineasta Susanna Nicchiarelli (Roma, 1975) ha llevado su vida a la gran pantalla tras recibir diversas distinciones con 'Cosmonauta' (2009), 'La scoperta dell'alba/ Discovery of Dawn' (2012) y 'Nico, 1988' (2017), que ganó el Premio a la Mejor Película en la sección Orizzonti de Venecia.

Asimismo, San Sebastián proyectará 'ADN/ DNA', el quinto largometraje de Maïwenn (Les Lilas, 1976), justo después de su estreno en el Festival de Deauville, donde ha sido programado como parte de la selección de Cannes 2020, que suspendió su última edición por la pandemia. La actriz y realizadora francesa, que ganó el Premio del Jurado del festival galo con 'Polisse' (2011), dirige y protagoniza esta película coescrita junto a Mathieu Demy sobre una mujer que sufre una crisis de identidad tras la muerte de su abuelo. Completan el reparto Fanny Ardant y Louis Garrel, entre otros intérpretes.

Entre los largometrajes ya estrenados en anteriores certámenes figura 'Herself', de la británica Phyllida Lloyd (Bristol, 1957), responsable de títulos como 'Mamma Mia!' (2008) y 'The Iron Lady (La dama de hierro, 2011)'. Proyectado en el pasado Festival de Sundance, este drama narra las vicisitudes de una joven madre soltera interpretada por la coguionista y actriz Clare Dunne, cuyo personaje abandona a su novio e inicia una lucha contra el corrupto sistema inmobiliario.

'Never Rarely Sometimes Always/ Nunca, casi nunca, a veces, siempre', tercer trabajo de la estadounidense Eliza Hittman (Nueva York, 1979), ganó un Premio Especial del Jurado en Sundance y el Gran Premio del Jurado en el último Festival de Berlín. La nueva obra de la directora que conquistó el Premio a la mejor dirección en Sundance con Beach Rats (2017), es descrita como un retrato íntimo de dos adolescentes que viven en la zona rural de Pensilvania y a quienes un embarazo no deseado les obliga a emprender un inesperado viaje.

También procede de Sundance, concretamente de la competición para documentales internacionales, la ya anunciada 'El agente topo/ The Mole Agent', que en su fase de proyecto ganó el Premio EFADs-CAACI en el Foro de Coproducción Europa-América Latina de 2017. Su autora, la chilena Maite Alberdi (Santiago, 1983), aborda la historia de un viudo de 83 años que se infiltra como espía en una residencia de ancianos.

Por su parte, el novelista y dramaturgo francés Florian Zeller (París, 1979) debuta tras la cámara con 'The Father', adaptación de su obra de teatro homónima en la que un anciano que vive solo rechaza a todas las enfermeras que su hija pone a su cuidado. El veterano Anthony Hopkins, Premio Donostia en 1998, y Olivia Colman, ganadora del Oscar a la Mejor actriz por The Favourite (La favorita, 2018), encabezan el reparto de esta película que también pasó por Sundance y estará en Toronto.

ÓPERA PRIMA

La segunda y última ópera prima de Perlak es 'Nam-mae wui Yeo-reum-bam / Moving On', de la joven surcoreana Yoon Dan-bi (Gwangju, 1990), que se estrenó en el Festival de Busan, donde recibió cuatro galardones. También obtuvo el premio a la mejor película de la sección Bright Future en el Festival de Rotterdam con la historia de dos hermanos que en verano se mudan a la casa de su abuelo después de que su padre se haya arruinado.

Perlak es una selección de destacados largometrajes del año, inéditos en España y que han sido aclamados por la crítica y premiados en otros festivales internacionales. Estas películas optan al Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián, que incluye dos galardones: uno a la mejor película (50.000 euros) y otro al mejor filme europeo (20.000 euros).