El Lehendakari recibirá el próximo lunes a Juanma Moreno en el Palacio de Ajuria Enea de Vitoria

El Lehendakari, Imanol Pradales - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, recibirá el próximo lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz.

El encuentro tendrá lugar a las 8.00 horas y, posteriormente, ambos participarán, junto al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el de Canarias, Fernando Clavijo, en la presentación en la Torre Bat de Bilbao de Future Government Center, una iniciativa de la multinacional japonesa NTT DATA "concebida como espacio de referencia para el análisis, la innovación y la colaboración en torno al futuro de la gestión pública", que clausurará el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

En concreto, los cuatro mandatarios autonómicos participarán en un diálogo institucional sobre 'La transformación pública en la era de la IA: prioridades, avances y retos de los gobiernos autonómicos', que estará moderado por la directora ejecutiva del Future Government Center, Paloma Baena.

La apertura institucional del evento será a las 10.00 horas, y correrá a cargo del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el director general de NTT DATA España, Víctor López-Barrantes.