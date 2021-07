López Acuña no ve necesaria una tercera dosis de la vacuna "en breve" y cree que Darias se ha "precipitado"

El epidemiólogo dice que la "inmunidad de grupo" frente a la covid-19 no se alcanzará hasta que esté vacunado el 85-90% de la población

BILBAO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El epidemiólogo y exdirector de Acción en Situaciones de Crisis de la OMS, Daniel López Acuña, ha afirmado que no existe "una evidencia sólida, científica", que determine que vaya a ser necesario ponerse una tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 "en breve" y, por ello, ha considerado que la ministra de Sanidad se ha "precipitado" con su anuncio.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, López Acuña se ha referido así a las declaraciones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que este viernes dio por hecho que se tendrá inocular una tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 y repetir la vacunación todos los años.

López Acuña, que ha afirmado que no le sorprende que se haya producido una quinta ola de contagios, ha lamentado que se hayan "relajado prematuramente" los elementos restrictivos a la interacción social" cuando existen variantes del virus "más agresivas" y grupos de población que aún no han sido vacunados.

En este sentido, el epidemiólogo ha criticado que se haya "desescalado prematuramente" con el fin del estado de alarma, la apertura del ocio nocturno y la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla.

COMPLEMENTAR LA VACUNACIÓN

"Se apostó todo a que bastaba con la vacunación y no es así. La vacunación es importante, pero debe ser complementada con medidas que reduzcan la incidencia, que son medidas restrictivas", ha aclarado.

Por otro lado, ha aseverado que la denominada "inmunidad de grupo" no se alcanzará frente a la covid-19 y sus variantes hasta que esté vacunada el 85-90% de la población.

Respecto a las declaraciones de la ministra de Sanidad sobre la próxima tercera dosis de la vacuna, López Acuña ha considerado que Carolina Darias se ha "precipitado".

"No lo comparto ni lo más mínimo, como no lo comparten la mayor parte de los expertos. No hay una evidencia sólida, científica, que nos diga que tenemos que poner una tercera dosis ya en breve ni que tengamos que vacunar anualmente", ha indicado.

Tras afirmar que "en su momento" habrá que iniciar ciclos de vacunación con "nuevas combinaciones de vacunas", ha advertido que esto puede ser "cada dos o tres años" y no de manera anual como sucede con la gripe. "En estos momentos quienes preconizan las terceras dosis han sido las propias compañías farmacéuticas", ha concluido.