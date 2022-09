López dice que el Gobierno no comparte en absoluto la opinión de Trujillo y no duda de la españolidad de Ceuta y Melilla

BILBAO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, ha afirmado que el Gobierno central no comparte "en absoluto" las palabras de la exministra, María Antonia Trujillo, sobre Ceuta y Melilla y ha añadido que el Ejecutivo "no duda de la españolidad" de las ciudades autónomas.

En una rueda de prensa en Bilbao, López se ha referido, de esta manera, a las palabras de la exministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, que ha defendido que Ceuta y Melilla son una "afrenta territorial a la integridad territorial de Marruecos" y son "vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de este país y en las buenas relaciones" entre España y Marruecos.

López ha afirmado que evidentemente no comparten "en absoluto" esas palabras y ha asegurado que será "su opinión particular", pero "desde luego el Gobierno no está de ninguna manera de acuerdo con esas declaraciones. "No dudamos de la españolidad de Ceuta y Melilla", ha asegurado.