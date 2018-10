Patxi López: no se entendería que se llegara a un candidato de consenso tras la "tensión interna" vivida

Actualizado 26/01/2017 11:55:06 CET

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, cree que no se entendería que se llegara a un candidato de consenso tras la "tensión interna" vivida en el partido y cree que los militantes deben elegir a su líder. Tras asegurar que no se considera "una tercera vía", ha defendido cerrar el "capítulo" del "enfrentamiento interno" en el PSOE porque un partido que no lo hace, "no se enfrenta a la derecha".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, López, que no ha querido pronunciarse sobre la diferencia de su proyecto y el de Susana Díaz, ha defendido que él tiene dos objetivos, uno el de "unir al partido" porque hay que "dejar atrás la división interna y el enfrentamiento entre nosotros mismos".

"Un partido que se dedica más al enfrentamiento interno no se enfrenta a los problemas que tiene la gente y no se enfrenta a la derecha que queremos sustituir en el Gobierno", ha dicho. Por ello, cree que este "capítulo" hay que "cerrarlo ya" e integrar a las diferentes opiniones "en un proyecto común y compartido".

"IZQUIERDA EXIGENTE"

Otro de sus objetivos, según ha apuntado, es la definición de un proyecto socialista "nuevo" que sea "alternativo a la derecha y a todos los dogmas de fe que nos está imponiendo el neoliberalismo". Para ello, según ha apuntado, tienen que ser una izquierda "exigente" y no una izquierda "analgésica que atempera las políticas de la derecha".

López ha indicado que tienen que tratar de dar "seguridad vital" a la gente y ha defendido una alternativa "clara y nítida" porque, "lo contrario", les está haciendo "desdibujarse en el panorama español y europeo" en referencia, en general, a la socialdemocracia europea.

Respecto a si considera que Susana Díaz supondría continuar con la línea de la gestora y él representaría la alternativa, ha asegurado que "no va a buscar la diferencia, sino a hacer una defensa del proyecto socialista en el que creo".

"Susana Díaz dice una cosa que yo comparto, dice que hay que hacer del PSOE un partido ganador, claro, no creo que haya un solo militante que no esté pensando en eso, la disyuntiva no es hacer un PSOE ganador o un PSOE débil, sino cómo lo conseguimos", ha indicado.

Patxi López ha negado que su candidatura sea "una tercera vía". "Yo no me considero nunca una tercera vía porque siempre he definido la tercera vía como aquello que decía la izquierda para hacer políticas de derecha. Y yo defiendo lo contrario, yo soy una propuesta que quiero hacer a la militancia, soy una vía de solución o en la que creo para resolver los problemas del PSOE y para que los progresistas de este país tengan un partido que sea su referencia", ha agregado.

El exlehendakari no se ha mostrado preocupado porque exdirigentes socialistas hayan podido expresar su simpatía hacia Susana Díaz, ya que el partido es de los militantes y "son ellos los que van a decidir".

"LO MÁS DEMOCRÁTICO DEL MUNDO"

Por ello, ha dicho que él va a ir "hasta el final" del proceso de primarias porque va a defender el derecho de la militancia "a elegir y a votar". Preguntado por su postura si se estableciera una vía de acuerdo para evitar la 'pelea' entre candidatos, ha manifestado que se llama "pelea", pero "es lo más democrático del mundo" que los militantes "escogen entre diferentes opciones".

"Tiene que haber contraste de ideas, propuestas y proyectos que se ponen encima de la mesa para que nuestros militantes puedan elegir, lo contrario me parecería un cierre en falso. ¿Cómo se iban a entender tras todas estas diferencias que hemos mantenido hasta este momento, esta tensión interna que hemos tenido donde la militancia lo ha pasado francamente mal e incluso se ha dado un espectáculo poco edificante que ahora digamos, nos ponemos todos de acuerdo y tenemos un solo candidato?, ha señalado.

Por lo tanto, cree que es mejor que la militancia "escoja" y, después, "de la inteligencia de aquel o aquella que sea secretaria general está el saber integrar a las diferentes opiniones en un proyecto común e incluso en una dirección colectiva".

López ha añadido que, defiende lo que defienda cada uno, todos quieren "lo mejor" para el PSOE y, por lo tanto, "ningún socialista por defender en lo que cree deja de ser un compañero". "Nadie es un traidor", ha apuntado.

El diputado vizcaíno, que ha asegurado que habló con los exdirigentes del PSOE como Rubalcaba, González o Zapatero para comunicarles su decisión, ha indicado que no fueron conversaciones para pedir su apoyo y nadie le pidió que no diera el paso.

Por otra parte, preguntado por si ha hablado con el exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha apuntado que en su momento hablaron y "entendió" el paso que daba.

"Yo defiendo un modelo de partido, un proyecto socialista, Pedro Sánchez defenderá probablemente el suyo, que tendrá matices porque lo que estoy convencido de que nos presentemos quien nos presentemos para ser secretario general o secretaria general todos somos socialistas y queremos lo mejor para nuestro partido y el país. Supongo que habrá diferencias y, por eso, la militancia tendrá que elegir entre las propuestas diferentes", ha añadido.

Respecto a si cree que el secretario general del PSOE tiene que ser el candidato a la presidencia del Gobierno, ha insistido en que, si no se acaba con la división interna y se define un buen proyecto, "da igual el cartel electoral".

Asimismo, ha indicado que ahora es el tiempo de elegir a un secretario general para "cerrar filas en torno al proyecto de izquierdas" y, después, será cuando se decidirá el candidato de cara a unas elecciones. "No estoy pensando en eso de ninguna manera", ha añadido.

ACUERDOS PP PSOE

Preguntado por los acuerdos entre el PP y el PSOE sobre el SMI, el techo de gasto o cláusulas suelo y si esta línea de acuerdos será la prioritaria si llega a liderar el partido, ha afirmado que la cuestión no es si se acuerda con el PP, sino "para qué lo hacemos" y no le parecen mal los pactos cerrados. "Pero no creo que la línea del PSOE sea la de los acuerdos con el PP sino la alternativa al Gobierno de la derecha", ha precisado.

Ante las palabras de Eduardo Madina que cree que estos pactos con el PP son más avanzados que la línea que se mantenía cuando era Pedro Sánchez el secretario general, ha asegurado que es "bueno" lo que se ha pactado con el PP, pero "era mejor un acuerdo para conseguir que hubiera un Gobierno socialista".

López ha insistido en que el "objetivo principal" es lograr "un partido de gobierno" y no ser el "apoyo o el moderador de las políticas del Gobierno del PP".

Patxi López ha afirmado no sentirse molesto porque la gestora no haya contactado con él en relación a las ponencias que irán al Congreso porque siempre se encarga a alguien un texto base, que se puede enmendar. En todo caso, le han sorprendido algunos planteamientos como los de que, si hubiera una renta universal, habría que "poner francotiradores", o que subir los impuestos no es de izquierdas porque "estas cosas no me parecen que sean del PSOE que yo defiendo".

MODELO TERRITORIAL

Sobre su modelo territorial, ha indicado que es el modelo federal, en el que se reconoce "a nuestro país, tal y como es". "El modelo de los socialistas nunca puede enfrentar identidades ni territorios", ha afirmado.

A su juicio, se vive en un mundo en el que "no hay identidades uniformes de Estado nación" y son "plurales". "Uno puede ser vasco, español, europeo, en el orden que quiera y con la predominancia que quiera. nadie puede uniformar eso", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que en el mundo los estados de "soberanías exclusivas y excluyentes tampoco existe", y ha rechazado que se "trocee los estados para tener una soberanía excluyente que no te lleva a ninguna parte".