Maixabel Lasa recibirá la Medalla de Oro de Gipuzkoa por su "profunda contribución ética" al reconocimiento de víctimas

Maixabel Lasa recibirá la Medalla de Oro de Gipuzkoa - DFG

SAN SEBASTIÁN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Maixabel Lasa recibirá la Medalla de Oro de Gipuzkoa por su "profunda y generosa contribución ética" al reconocimiento de las víctimas de la violencia y la construcción de la convivencia. Recibirá el máximo reconocimiento institucional del territorio por "haber abierto, partiendo de su condición de víctima, espacios de escucha, reconocimiento y reparación del daño causado por la violencia, beneficiando así al conjunto de la sociedad".

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha dado a conocer este viernes que Maixabel Lasa (Legorreta, 1951) recibirá este año el máximo reconocimiento institucional del territorio, coincidiendo con el 15º aniversario del cese de la violencia de ETA. El acto solemne de entrega de la Medalla de Oro de Gipuzkoa se celebrará en el palacio de la Diputación el 16 de diciembre.

Este galardón quiere premiar su "profunda y generosa contribución ética" al "reconocimiento de la dignidad de las víctimas de la violencia y la construcción de la convivencia".

La diputada general ha destacado la "enorme valentía y humanidad" de Lasa al abrir, a partir de vivencias personales "muy dolorosas" -ETA asesinó a su marido, el ex gobernador civil de Gipuzkoa Juan Mari Jáuregui en julio de 2000-, nuevas vías "de escucha mutua, de reconocimiento del daño causado por la violencia y de reparación", a través de un trabajo por la memoria y por la convivencia "basado en valores democráticos", ofreciendo "unos pilares muy fuertes" para la pacificación y el futuro de la sociedad vasca.

Desde la institución foral han señalado que la trayectoria de Maixabel Lasa es "amplia y referencial", tanto en la defensa de los Derechos Humanos, como en las responsabilidades institucionales y políticas, así como en las múltiples iniciativas impulsadas en favor de la memoria y de la convivencia.

Fue directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco entre los años 2001 y 2012; ha impulsado en las últimas décadas proyectos pioneros como la iniciativa 'Glencree', la vía Nanclares para la reinserción de presos de ETA o las reuniones restaurativas, "guiada en todo momento por el reconocimiento hacia la pluralidad y la dignidad de todas las víctimas".

A través de su voz y de su trayectoria vital, ha ofrecido "una referencia ética y cívica muy relevante" a la sociedad guipuzcoana y vasca, en un momento en el que construir la paz y la convivencia era un desafío de primer orden", han subrayado.

"En su condición de víctima de ETA, más allá de su referencialidad y del testimonio ofrecido a toda la ciudadanía, la generosidad de Maixabel Lasa merece el reconocimiento de todas y de todos", ha resaltado Mendoza.

La diputada general ha destacado que Lasa, "nos ha ofrecido las bases para una memoria basada en los Derechos Humanos y los valores democráticos; ha tenido la capacidad de tender puentes entre las víctimas de diferentes violencias; ha abierto las puertas al reconocimiento, la empatía, la dignidad y la memoria que merecen todas ellas", para añadir que "basándose en valores como la memoria, la humanidad y los sólidos valores éticos, ha hecho una contribución muy profunda a la consolidación de la convivencia pacífica en Gipuzkoa y en Euskadi".