Manuel Rivas, Gonçalo M. Tavares, Juan Pablo Villalobos o Elvira Navarro, entre los participantes en Gutun Zuria Bilbao

BILBAO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Referentes de la literatura contemporánea como Manuel Rivas, Gonçalo M. Tavares, Juan Pablo Villalobos o Elvira Navarro, de nuevas voces de la narrativa actual como Pol Guasch, Munir Hachemi, Leire Bilbao o Sara Torres, y autoras como Katixa Agirre y Eider Rodríguez, que representan el nuevo panorama literario vasco, participan desde este martes en 'Gutun Zuria Bilbao. Festival Internacional de las Letras de Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao'.

El festival, que se prolongará hasta el próximo 1 de abril, contará también con "creadores heterogéneos" que abordan la escritura desde la antropología, la filosofía, la psicología o la interpretación como Iñigo Martínez Peña, Jon Gerediaga o Bob Pop.

En la rueda de prensa de apertura del Festival han participado la vicepresidenta del Consejo de Administración de Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao, Nekane Alonso; el director de Azkuna Zentroa, Fernando Pérez; el director de Cultura de Etxepare Euskal Institutua, Imanol Otaegi; los autores Anjel Lertxundi y Adan Kovacsics; y la artista Nuria M. Cres (Mama Crea).

Bajo el título 'Escribir/Editar/Leer', la edición de 2023 mira a la escritura, la edición y la lectura como parte de un mismo proceso entendido como una tarea creativa conjunta, en la que ninguna de estas prácticas se puede separar de las otras.

El Festival refleja así las nuevas maneras de idear, producir, distribuir, comunicar y consumir literatura, a través de autoras y autores a quienes nada del proceso literario les resulta ajeno.

En algunos momentos el certamen se materializará a través de conversaciones entre los autores. En otros, a la escritura y la lectura se suman la música y la imagen en movimiento, proponiendo nuevas experiencias literarias, como el encuentro musicalizado entre el escritor Iban Zaldua y la cantante Miren Narbaiza, o el espectáculo audiovisual de Abraham Boba con el que se abre el Festival.

Además, en Azkuna Zentroa tienen lugar más de una treintena de actividades en diferentes formatos a lo largo de todo el día. A las conversaciones con escritores se suman debates, talleres artísticos, encuentros con público escolar o presentaciones editoriales y de proyectos relacionados con la narrativa.

PRESENTACIONES EDITORIALES

En Gutun Zuria Bilbao la edición tiene una presencia específica. En el programa destaca la muestra de publicaciones producidas por Azkuna Zentroa, que complementan la práctica artística contemporánea para su conocimiento y divulgación como el libro-catálogo Somewhere from here to heaven, Metakoadernoak. Los cuadernos de creación de Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao o la nueva Revista Stock. Arte, pensamiento y cultura contemporánea. Además, el artista visual José Ramón Ais presentará su libro Prospettiva (Caniche, 2023).

Así mismo, la traducción y el euskera estarán presentes de nuevo en el Festival, a través de la sesión Intercambio de cómic entre Euskal Herria y Japón dirigida por Etxepare Institutua en la que participarán Hiromi Yoshida, traductora de Black is Beltza; Koro Muro, editora de Harriet; y Josevisky (Joseba Larratxe), autor de cómic. Modera Ainara Azpiazu - Axpi.

Como actividades complementarias, Desiderata propone una reflexión sobre la importancia de los cuidados a través de la experiencia de mimar los espacios y objetos de lectura y escritura. Esta pieza de teatro de calle se plantea como una experiencia viva en la que se invita al público a visitar un hospital donde los libros son los pacientes.

El taller 'Tensar el texto', impartido por la artista Desireé Rubio, del laboratorio editorial Escrito a lápiz, se desarrolla alrededor de la tensión del texto a través de la intervención del libro con hilo. Este taller está dirigido a clubs de lectura y personas interesadas en la escritura, edición, literatura, cultura visual, etc.

Por su parte, la artista Desireé Rubio hablará del proyecto Escrito a lápiz como laboratorio de edición no tradicional y sobre las piezas de libro objeto, libro de artista, objeto performativo y objetos de reacción poética.

Este taller está dirigido a un público adulto, con vinculación a la escritura, la comunicación audiovisual, alumnado y agentes de la universidad con alguna vinculación a la literatura, escritura, etc.

Además, el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos compartirá con el público escolar 'Historias del Raval', el proyecto literario creado junto a Miqui Otero y Júlia Martí con el objetivo de identificar jóvenes con interés en la escritura y talento narrativo, apoyarles en su formación como narradores y detectar nuevas voces y miradas sobre el territorio (y sobre la vida) que no suelen aparecer ni en la prensa ni en la narrativa del país.

El 29 de marzo, en el marco de Gutun Zuria Bilbao. Festival Internacional de las Letras, se activa la exposición ¡Hay Caldo! conformada por los proyectos en proceso de las artistas Andrea Ganuza, Charlotte Gosselin y Clara Chotil en el marco de la Residencia Internacional del Cómic, impulsada por Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao junto con la Maison de la Littérature de Québec y la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'image de Angoulême.