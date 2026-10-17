Maribel Vaquero, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, cabezas de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Bizkaia y Álava

BILBAO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, volverá a encabezar la lista de la formación jeltzale al Congreso por Gipuzkoa, mientras la diputada Idoia Sagastizabal ocupará el número uno en Bizkaia y el exalcalde de Vitoria-Gasteiz Gorka Urtaran liderará la plancha alavesa.

El Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV inició este pasado miércoles, con carácter de urgencia, su proceso interno para la elección de las candidatas y de los candidatos que integrarán las listas con que las formación jeltzale concurrirá a las elecciones generales del 29N, y que han sido aprobadas este sábado, por unanimidad, por la Asamblea Nacional Extraordinaria, reunida en Bilbao.

Tal y como se preveía, Maribel Vaquero --portavoz en el Congreso-- encabezará la candidatura por Gipuzkoa a la Cámara Baja. En Bizkaia, liderará la plancha la diputada Idoia Sagastizabal, mientras en Álava el cabeza de lista será el exalcalde de Vitoria-Gasteiz Gorka Urtaran.

Durante la presentación de las candidaturas, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que "son las mejores mujeres, los mejores hombres, las mejores personas" que el partido puede "enviar a Madrid para cuidar de Euskadi, para cuidar del porvenir de toda la ciudadanía vasca". "Porque hay mucho en juego hoy en Madrid", ha apuntado.

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